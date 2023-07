Max Verstappen: «Deshalb liebe ich diesen Sport»

Formel-1-Champion Max Verstappen gibt in der Königsklasse derzeit den Ton an. Der Red Bull Racing-Star strotzt vor Selbstbewusstsein und erklärt, was in seinen Augen das Wichtigste ist.

Für Max Verstappen läuft es schon seit geraumer Zeit richtig gut. Der zweifache Champion aus dem Red Bull Racing-Team hat im vergangenen Jahr mit 15 Siegen seinen 2021 gewonnenen WM-Titel erfolgreich verteidigt und auch in diesem Jahr fährt der Niederländer einen Sieg nach dem anderen ein.

In Grossbritannien gewann er zum sechsten Mal in Folge und fügte seiner Saisonstatistik im zehnten Kräftemessen den achten Sieg zu. Die anderen beiden Triumphe gingen an seinen Teamkollegen Sergio Pérez. Und weil bisher keine andere Mannschaft gewinnen konnte, steht kurz vor Halbzeit die Frage im Raum, ob Red Bull Racing in diesem Jahr alle Rennen für sich entscheiden kann.

«Die ganze Saison ungeschlagen zu bleiben, wird sehr schwierig», erklärt Verstappen im «CNN»-Interview. Selbstzweifel kommen dabei aber nicht auf – das dürfen sie auch nicht, wie der 25-Jährige klarstellt: «Ich glaube immer an mich selbst. Ich denke, das ist wichtig, das ist das Wichtigste. Und ich glaube an das Auto. Ich glaube an das Team, ich glaube an alle, die daran beteiligt sind.»

Deshalb bezeichnet er die Chance, die perfekte Saison für Red Bull Racing zu schaffen, trotz der grossen Herausforderung als gut. Und Verstappen betont: «Ich bin im Moment hier und versuche, alles zu erreichen, was ich kann. Ich mag es, ganz vorne zu stehen. Ich mag es, vor allen anderen zu sein, das macht mir am meisten Spass.»

«Es dreht sich alles darum, was man erreichen will. Deshalb liebe ich diesenSport. Natürlich liebe ich es, am Limit zu fahren, aber ich liebe es auch, zu siegen», schwärmt der 43-fache GP-Sieger, dem aber auch durchaus bewusst ist, dass seine Zeit als Formel-1-Pilot beschränkt ist: «Ich versuche natürlich alles zu geben, was ich kann. Aber ich weiss auch, dass es im Leben noch viel mehr gibt. Wenn ich mit der Formel 1 aufhöre, möchte ich mein Leben geniessen und andere Dinge tun.»

