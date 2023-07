Charles Leclerc (Ferrari): «Sind sehr ehrlich»

Für Charles Leclerc und Ferrari verlief die bisherige Saison enttäuschend, er liegt auf dem siebten Platz der WM-Tabelle. Dennoch hat der WM-Zweite des Vorjahres das Vertrauen in sein Team nicht verloren, wie er betont.

Drei Siege und acht weitere Podestplätze reichten Charles Leclerc im vergangenen Jahr, um den zweiten WM-Rang zu erobern. Der Monegasse feierte seine GP-Triumphe zwar alle in der ersten Saisonhälfte, in den letzten acht Grands Prix der Saison stand er jedoch sechs Mal auf dem Podesttreppchen – jeweils drei Mal als Zweiter und als Dritter.

Die gute Form konnte der Monegasse aber nicht in die neue Saison mitnehmen. Das Jahr startete mit einem schmerzlichen Nuller in Bahrain, dann folgte Platz 7 in Saudi-Arabien und ein weiterer Nuller in Australien. Dann folgte mit Platz 3 in Baku endlich der erste Podestplatz des Jahres. In Miami wurde er aber wieder nur Siebter, das Heimrennen in Monaco schloss er auf Platz 6 ab und in Spanien ging er als Elfter leer aus.

Beim darauffolgenden Rennen in Kanada gab es dicke Luft im Qualifying, in dem Leclerc nicht über das Q2 hinausgekommen ist. Der 25-Jährige, der das Rennen am darauffolgenden Tag dennoch als Vierter beenden konnte, übte deutliche Kritik an seinem Team. Auf dem Red Bull Ring feierte Leclerc daraufhin sein bisher bestes Saisonergebnis, indem er die Ziellinie als Zweiter kreuzte. Doch beim jüngsten Kräftemessen in Grossbritannien gehörte er als Neunter nur knapp zur Top-10.

Sein Vertrauen ins Team ist durch die gelegentlichen Unstimmigkeiten mit dem Team aber nicht ins Wanken geraten, betont der fünffache GP-Sieger im Gespräch mit dem Kollegen von «The Guardian»: «Wir sind uns manchmal nicht einig, aber wir sind sehr ehrlich zueinander. Ich sage dem Team, was ich denke, und die Mannschaft sagt, was sie denkt – so kommen wir voran. Ich denke nicht, dass das Vertrauen je ein Problem war. Wir Fahrer haben im Auto eine ganz andere Sicht auf die Dinge als das Team an der Boxenmauer, deshalb gibt es manchmal diese Diskussionen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2