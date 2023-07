Tückischer Hungaroring: Runde mit Sebastian Vettel

​2021 hätte Sebastian Vettel in Ungarn um ein Haar seinen 54. Grand Prix gewonnen. Aber es reichte nicht ganz gegen Sensationssieger Esteban Ocon. Der Heppenheimer beschreibt den Hungaroring.

Der vorderhand letzte Sieg von Ferrari in Ungarn wurde 2017 errungen, von Sebastian Vettel. Vier Jahre später wäre dem Heppenheimer fast ein erneuter Volltreffer auf dem Hungaroring gelungen. Im Aston Martin folgte er dem verblüffenden Esteban Ocon wie ein Schatten, aber er fand keinen Weg vorbei am französischen Alpine-Piloten.

Vettel siegte 2015 und 2017 mit Ferrari in Ungarn, er ist immer gerne auf dem Hungaroring angetreten, wie er uns erklärt hat, als wir ihn gebeten haben, uns auf eine Runde mitzunehmen.

Vettel erklärte: «Der Kurs ist verhältnismässig kurz. Es wird oft das Monaco unter den permanenten Rennstrecken genannt, und tatsächlich fühlt sich die Piste ein wenig an wie ein Stadtkurs, jedoch ohne Häuser. Wir haben nur eine sehr lange Gerade, wo du kurz durchatmen kannst, sonst eine einzige Abfolge von Kurven, du musst sehr konzentriert bleiben.»

Sebastian über die Tücken des Hungarorings: «Schon nach der sehr langen Anfahrt zur ersten Kurve muss man die Linie in der engen ersten Kurve punktgenau hinbekommen, es geht in den Rechtsknick von Kurve 2. Kurve 3 ist sehr knifflig, weil die Piste bergab führt und nach aussen hängt. Es ist sehr leicht, hier die Kontrolle über den Wagen zu verlieren, du brauchst tüchtig Haftung an der Vorderachse.»



«Nach Kurve 4, nicht zu weit hinaustragen lassen!, führt die Bahn wieder bergauf, hier musst du viel Schwung mitnehmen und den Scheitelpunkt ganz präzise treffen, es folgt die schnelle Linkskurve 5, die schwierig ist, weil du beim Einlenken den Ausgang der Kurve nicht erkennen kannst. Wir nennen eine solche Kurve blind. In Kurve 6 im hinteren Pistenbereich musst du darauf achten, dass dir das Heck nicht wegwischt. Das geht auch auf die Hinterreifen.»



«Nach der Schikane kommt eine meiner Lieblingsstellen – du hast keine Zeit zum Ausruhen, es folgen schöne, fliessende Kurven. Hier brauchst du ein Auto, das willig auf Richtungswechsel reagiert.»



«Die Piste führt dann wieder runter zu Kurve 13, auf der kleinen Geraden hast du Zeit, um am Lenkrad einige Änderungen vorzunehmen, falls notwendig. Die letzten beiden Kurven sind beide langgezogen, du brauchst Geduld mit dem Beschleunigen, du musst sehr sachte Gas geben, es ist einfach, die Hinterräder zum Durchdrehen zu bringen. Die Kurve zurück zu Start und Ziel ist eine der längsten in der Formel 1, im Auto kommt sie dir endlos vor. Hier ist es wieder ganz wichtig, mit dem richtigen Mass an Gas viel Schwung auf die lange Gerade mitzunehmen.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2