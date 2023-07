Ungarn-GP: Sky Next Generation geht auf Sendung

​Sky setzt eine pfiffige Idee aus der Fussball-Berichterstattung um auf die Formel 1: Im Rahmen des Ungarn-GP (21.–23. Juli) gibt’s «Sky Next Generation», eine spezielle Übertragung für Kinder.

An diesem Ungarn-GP-Wochenende wird Sky in Zusammenarbeit mit der Formel 1 die erste Live-Sportübertragung der Formel 1 für Kinder produzieren. Sky Sport Kunden können am Sonntag, 23. Juli, ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event live dabei sein.

Sky-Kommentator Frank («Buschi») Buschmann wird das Rennen am Sonntag gemeinsam mit den Sky Next Generation-Reportern Phoenix (12) und Karl (14) sowie der aktuellen Formel-3-Rennfahrerin Sophia Flörsch als Co-Kommentatorin begleiten.

Sky Next Generation-Reporterin Ruby (10) wird mit Unterstützung von Sky Sport F1-Reporterin Sandra Baumgartner das ganze Wochenende über Interviews mit den Fahrern führen, darunter auch mit Weltmeister Max Verstappen, und über interessante Fakten und Neuigkeiten berichten.

Ruby, Phoenix und Karl werden neben Peter Hardenacke, Ralf Schumacher und Sascha Roos auch in der regulären Formel-1-Sendung von Sky zu sehen sein. Darüber hinaus haben die Hörer des Formel-1-Podcasts «Backstage Boxengasse» in der 100. Ausgabe die Gelegenheit, die Sky Next Generation-Reportern kennenzulernen.



Charly Classen, Vize-Präsident von Sky Sport Deutschland, sagt zum Fernseh-Experiment: «Mit Sky Next Generation haben wir bei unseren Fussball-Übertragungen Pionierarbeit geleistet und gezeigt, dass wir bereit sind, bei unseren Übertragungen neue Wege zu gehen. Die Resonanz auf die ersten Next Generation-Produktionen war überwältigend, und so gehen wir jetzt den nächsten Schritt mit der ersten Übertragung in der Formel 1. Ich bin sicher, dass auch in der Königsklasse die jungen Sportfans begeistert sein werden.»



Ian Holmes, Direktor für Medienrechte der Formel 1: «Wir möchten sicherstellen, dass Fans jeden Alters die Formel 1 geniessen und sich in sie verlieben können. Daher finde ich es sehr aufregend, mit unseren langjährigem Partner Sky an diesem Projekt zu arbeiten, um gezielt ein jüngeres Publikum anzusprechen. Das ist eine Premiere im Motorsport, und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie sie umgesetzt wird. Vielleicht erleben wir hier die Anfänge der nächsten Generation von Moderationstalenten.»



Sky wird die Übertragung gemeinsam mit der Formel 1 produzieren, die einen eigenen internationalen Feed mit massgeschneiderten Grafiken, Soundeffekten und speziellen Features wie 3D-erweiterten Grafiken zu bestimmten Kameraperspektiven, kinderfreundlichen Radioübertragungen und technischen Erklärungen erstellt hat, um die Übertragung für das jüngere Publikum in Deutschland aufzuwerten. Die Formel 1 hat zudem einzigartige Cartoon-Avatare für jeden der 20 Fahrer erstellt, die während des Rennens am Sonntag eingesetzt werden.



Die reguläre Berichterstattung von Sky über den Grossen Preis von Ungarn an diesem Wochenende wird für die Fans auch live und kostenlos auf skysport.de, über die Sky Sport App und den Sky Sport YouTube-Kanal zu sehen sein. Nach dem Spanien-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist dies die zweite frei empfangbare Übertragung über YouTube in dieser Saison.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2