Fernando Alonso: «Hoffentlich gibt's was zu feiern»

Fernando Alonso feierte vor 20 Jahren seinen ersten GP-Sieg auf dem Hungaroring. Der zweifache Weltmeister hofft auf eine Wiederholung des Erfolgs, weiss aber auch, wo die Schwierigkeiten auf dem ungarischen Rundkurs lie

Sechs Mal stand Fernando Alonso in diesem Jahr schon auf dem Podest, die ersten vier Top-3-Ergebnisse fuhr er in den ersten fünf Rennen ein. Zuletzt lief es aber nicht mehr ganz so rund: Auf dem Red Bull Ring musste er sich mit dem fünften Platz begnügen, in Silverstone wurde er gar «nur» Siebter. Rückblickend fällt seine Bilanz dennoch positiv aus.

«Ich denke, wir haben in Silverstone das Beste aus einem schwierigen Wochenende gemacht», erklärt der Spanier, und fügt an: «Es war grossartig, vor den britischen Fans Gas zu geben und etwas Zeit im neuen Technology Campus von Aston Martin zu verbringen.»

Der Fokus liegt nun aber ganz auf das anstehende Rennwochenende in Ungarn. Alonso, der auf dem Hungaroring vor 20 Jahren seinen ersten GP-Sieg errungen hat, feierte früher meist im Rahmen des Rennens in Budapest seinen Geburtstag. Diesmal fällt der 42. Geburtstag des Asturiers aber auf das nächste Rennwochenende in Spa.

«Es wird eigenartig sein, in Belgien zu feiern, aber hoffentlich haben wir auch hier was zu feiern», sagt der 32-fache GP-Sieger, der weiss, vor welche Herausforderungen die Strecke in Ungarn die Fahrer stellt.

«Das Überholen ist sehr knifflig, aber manchmal gibt es ungewöhnliche Rennen, bei denen das Wetter unvorhersehbar ist. Wir müssen also bereit sein, um solche Chancen zu nutzen, wenn sie sich uns bieten», fordert der Aston Martin-Star.

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2