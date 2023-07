Max Verstappen vor Ungarn-GP: «Das reizt mich nicht»

​Weltmeister Max Verstappen kann in Ungarn seinem Rennstall Red Bull Racing einen neuen Formel-1-Rekord bescheren. Und er trifft in der Startaufstellung seinen früheren Stallgefährten Daniel Ricciardo.

In Silverstone ist ein 35 Jahre alter Rekord eingestellt worden: Red Bull Racing errang dank Max Verstappen den elften Sieg in Folge (zehn Läufe 2023, dazu das WM-Finale 2022), so viele wie McLaren 1988 mit Ayrton Senna und Alain Prost.

Beim Grossen Preis von Ungarn am 23. Juli kann RBR einen neuen Rekord aufstellen: zwölf Volltreffer in Folge. Max Verstappen nähert sich gleichzeitig einer Bestmarke unter den GP-Stars. Er hat nun sechs Mal in Folge gewonnen, mehr Siege hintereinander gelangen in der Königsklasse nur Sebastian Vettel (9 im Jahre 2013) sowie Alberto Ascari (7, 1952/1953), Michael Schumacher (7, 2004) sowie Nico Rosberg (ebenfalls 7, 2015/2016).

Max Verstappen hat mehrfach betont: «Ein Rekord reizt mich nicht. Gewiss, eines Tages wird es schön sein, auf seine Karriere zurückzublicken und sich dann über solche Bestmarken zu freuen. Aber ich lebe im Heute und für das kommende Rennen.»

2022 hat der 25-jährige Niederländer den Grossen Preis von Ungarn zum ersten Mal gewinnen können, 2019 und 2020 war er jeweils Zweiter hinter Lewis Hamilton.

Einen Tag vor dem ersten Training zum Traditions-GP von Ungarn sagt Verstappen im Fahrerlager des Hungarorings: «Ich will einfach ein reibungsloses, gutes Wochenende erleben. Wenn wir alles richtig machen, dann liegt ein Sieg drin, und dann kommt dieser Rekord automatisch.»



Red Bull Racing ist mit einigen Verbesserungen am Modell RB19 aufgetaucht, die Lufteinlässe der Seitenkästen sind noch schmaler geworden. Max dazu: «Wir sollten dadurch vor allem in den Kurven schneller werden, und ich finde, das Update sieht auch gut aus.»



Max freut sich, dass sein frühere Red Bull Racing-Stallgefährte Daniel Ricciardo zurück ist: «Wir hatten uns im Laufe der vergangenen Monate mehrfach unterhalten, und ich konnte erkennen, wie sehr sich Daniel auf den Reifentest von Silverstone gefreut hat. Dieser Test verlief sehr gut, und es ist schön, ihn wieder in der Startaufstellung zu haben.»



Auf der anderen Seite ist Max mit Nyck de Vries befreundet, der seinen Platz an Ricciardo verloren hat. Verstappen sagt: «Klar ist es schade, dass er nicht mehr Formel 1 fahren kann. Aber er ist lange genug in der Vollgasbranche, um zu wissen, wie unser Geschäft funktioniert. Ich bin sicher, es werden neue Türen für ihn aufgehen. Es gibt nicht nur die Formel 1. Ich bin sicher, Nyck wird etwas finden.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2