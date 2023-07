Carlos Sainz: «Auf diese Faktoren kommt es an» 20.07.2023 - 15:27 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Carlos Sainz: «Kleine Schwankungen bei der Performance können sich stark auf das Ergebnis auswirken»

Ferrari-Star Carlos Sainz fuhr in Silverstone sein zweitschlechtestes Ergebnis in dieser Saison ein. Dennoch hofft er auf einen starken Auftritt in Ungarn, und er erklärt, welche Faktoren entscheidend sind.