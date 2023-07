Fernando Alonso: «Das hat mein Leben verändert»

​Formel-1-Champion Fernando Alonso wurde in Monaco und Kanada Zweiter, hinter Max Verstappen. Der Spanier glaubt an ein gutes Ergebnis in Ungarn. Er spricht über seinen ersten GP-Sieg 2003 auf dem Hungaroring.

Im vergangenen Frühling wurde Fernando Alonso gefragt: Kannst du in diesem Jahr einen Grand Prix gewinnen? Der Spanier sofort: «Natürlich. Und die besten drei Chancen dazu heissen Monaco, Hungaroring und Singapur.»

In Monte Carlo hätte es mit dem 33. GP-Sieg von Alonso fast geklappt. Der 41-jährige Alonso kam bei einsetzendem Regen eine Runde vor Leader Verstappen an die Box, aber die Aston Martin-Strategen glaubten, es würde nur kurz regnen, zudem würde die Bahn danach schnell abtrocknen, daher Slicks für Alonso. Schon 30 Sekunden später war klar: So geht das nicht, denn der Regen nahm zu, Fernando kam erneut herein, dieses Mal für Intermediates.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist noch heute überzeugt: «Es wäre mindestens ganz knapp geworden, hätte Fernando sofort Intermediates erhalten.»

Berechnungen von Aston Martin zeigten: Alonso wäre in Führung gegangen, und das hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Sieg geführt.

Nun also: zweite Chance, auf dem Hungaroring. Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Diese Strecke passt mit den vielen langsamen und mittelschnellen Kurven gewiss besser zu unserem Auto als Silverstone. Und wir werden eine Reihe von Verbesserungen am Wagen haben.»



Tom McCullough, der leitende Ingenieur von Aston Martin: «Meist haben wir uns 2023 darauf konzentriert, ein möglichst gut ausbalanciertes Auto fürs Rennen zu haben. Dazu mussten wir bei der Abstimmung Kompromisse in Sachen Quali-Speed eingehen. Davon rücken wir ein wenig ab. Denn auf einigen Strecken ist der Startplatz wichtiger als auf anderen. Der Hungaroring ist eine solche Strecke.»



Fernando Alonso sagt: «Wir machen uns Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis hier in Ungarn. Österreich und England mit all diesen Geraden und schnellen Kurven, das ist nicht ideales Geläuf für unser Auto. Das Layout des Hungarorings sollte den Qualitäten des Aston Martin eher entgegenkommen.»



Fernando Alonso hat auf dem Hungaroring seinen ersten Grand Prix gewonnen, das war vor zwanzig Jahren, als der Asturier 2003 im Renault sass. Heute sagt der Aston Martin-Fahrer: «Das war ein magischer Moment, der mein Leben verändert hat. Von da an war’s Schluss mit Privatleben in Spanien!»



«Damals waren die Regeln anders: Du hast in der Quali jene Menge Sprit in den Tank gefüllt, mit welcher du in den Grand Prix gehen wolltest. Als wir die Pole holten, dachten wir, dass wir gemessen an der Konkurrenz wohl weniger Kraftstoff im Auto haben müssen. Ich dachte: Wenn ich unter den ersten Fünf ins Ziel komme, darf ich zufrieden sein. Und dann haben wir prompt gewonnen! Ich war selber überrascht.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2