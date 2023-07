Nico Hülkenberg: «Das ist eine Extra-Herausforderung»

Nico Hülkenberg rückt in Ungarn mit ein paar Upgrades am Unterboden seines Haas-Renners aus. Der 35-jährige Deutsche erklärt, warum er dennoch ein schwieriges Rennwochenende.

Nico Hülkenberg durfte sich in Silverstone von Startplatz 11 Hoffnungen auf frische WM-Punkte machen. Doch der Haas-Pilot ging am Ende als Dreizehnter zum achten Mal in diesem Jahr leer aus. Das lag nicht zuletzt auch an einem unliebsamen Treffen mit Sergio Pérez, der sich an ihm vorbeidrücken wollte und dabei den Frontflügel des Haas-Renners beschädigte.

«Man kann sagen, dass das Duell mit Pérez mein Rennen kaputtgemacht hat», seufzte der Deutsche nach dem zehnten GP der Saison. Er machte aber auch das Verhalten der harten Reifen für das enttäuschende Ergebnis verantwortlich. «Die haben nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben», betonte er.

Auch deshalb erwartet er in Ungarn kein leichtes Spiel. Denn neu müssen alle GP-Piloten im ersten Qualifying-Segment die harte Mischung einsetzen. «Die sind nicht die beste Wahl für uns, das ist also eine Extra-Herausforderung», weiss Hülkenberg.

«Wir haben zwar ein paar kleinere Upgrades am Unterboden, aber ich erwarte, dass die Leistungsdichte wieder sehr hoch sein wird. Es wird also auf jede Session und jede Runde ankommen. Wir sind so zuversichtlich, wie wir es sein können. Aber in letzter Zeit war es eher hart für uns. Und hier ist es sehr heiss und die Reifen werden gefordert. Das wird nicht einfach», ergänzt der 35-Jährige.

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2