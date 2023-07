Christian Horner: Ich erkannte Ricciardo nicht wieder

​Daniel Ricciardo erhielt 2022 bei McLaren keinen neuen Vertrag mehr und kehrte in den Schoss von Red Bull zurück. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner traute seinen Augen nicht, was er dann entdeckte.

Die GP-Saison 2022 von Daniel Ricciardo bei McLaren war eine einzige Ernüchterung: Der achtfache GP-Sieger aus Australien kam mit dem Fahrverhalten des McLaren nicht zurecht und wurde ein ums andere Mal von seinem englischen Stallgefährten Lando Norris geschlagen. Im Sommer erhielt Ricciardo die Nachricht – kein neuer Vertrag bei McLaren. Er wurde nur WM-Elfter, mit 37 Punkten; Norris wurde WM-Siebter, mit 122 Punkten.

Ricciardo kehrte zu jener Firma zurück, die für ihn die Weichen Richtung Formel 1 gestellt hatte: Red Bull. Er wurde von Red Bull Racing als dritter Fahrer neben Max Verstappen und Sergio Pérez engagiert.

«Das alles hat in einem Hotelzimmer in Mexiko-Stadt 2022 angefangen», sagt dazu Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner im Podcast F1 Nation. «Ich traf mich mit Daniel. Seine Möglichkeiten für 2023 waren begrenzt. Er wirkte auf mich gebrochen.»

«Ich sagte zu ihm: ‘Komm doch zu uns zurück, kümmere dich hier um Arbeit im Simulator, fahr für uns Reifentests, und wer weiss, vielleicht entdeckst du ja deine Leidenschaft für den Sport neu.’»

Horner weiter: «Ganz ehrlich – ich erkannte Ricciardo nicht wieder. Das war nicht jener Daniel, der einst für uns so tolle Rennen bestritten hatte. Er war sichtlich unglücklich.»



«Nach dem WM-Finale von Abu Dhabi kam er zu uns nach Milton Keynes und setzte sich in den Simulator. Es war die pure Katastrophe! Er hatte sich einige ziemlich schlechte Angewohnheiten zugelegt. Aber Daniel arbeitete mit seinem früheren Renningenieur Simon Rennie, der heute für die Sim zuständig ist. Und wir konnten sehen, wie rapide Ricciardo Fortschritte machte und wie seine Selbstsicherheit von Einsatz zu Einsatz zunahm. Am Ende war er auf gleichem Niveau wie die Stammfahrer Verstappen und Pérez.»



«Es war sehr früh geplant, dass Daniel für uns diesen Reifentest in Silverstone fahren würde, das hatte mit der Situation bei AlphaTauri mit Nyck de Vries nichts zu tun. Bei diesem Test war Daniel sehr eindrucksvoll. Es machte einfach gute Laune, ihn fahren zu sehen.»



«Ich sagte zu ihm: ‘Du weisst schon, dass deine Zeit gereicht hätte, um für den britischen Grand Prix in der ersten Startreihe zu stehen.’ Und ich konnte sehen, wie seine Augen zu leuchten begannen. Eine Riesenlast war von seinen Schultern gefallen. Jetzt wusste er, dass er es noch voll drauf hat. Der alte Daniel ist zurück. Auch seine Dauerläufe in England waren der Hammer.»



Noch während des Tests erhielt Daniel die Zusage, dass er ab dem Ungarn-GP-Wochenende den AlphaTauri-Rennwagen von Nyck de Vries übernehmen wird.





