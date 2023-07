Mick Schumacher zu Goodwood: «Es war sehr emotional»

Mick Schumacher durfte am vergangenen Wochenende beim «Goodwood Festival of Speed» im W02 fahren, mit dem sein Vater 2011 in der Formel-1-WM antrat. Für den Mercedes-Reservisten war es eine ganz besondere Fahrt.

Es war eines von vielen Highlights des legendären «Goodwood Festival of Speed», das am vergangenen Wochenende über die Bühne ging: Mick Schumacher durfte in jenem Mercedes W02 ausrücken, in dem sein Vater Michael in der Formel-1-Saison 2011 insgesamt 19 Grands Prix bestritten und 76 WM-Zähler gesammelt hat.

Für den Sohn des siebenmaligen Weltmeisters war es eine ganz besondere Ehre, im zweiten Auto, das von Mercedes Grand Prix nach dem Kauf des Teams im Jahr 2009 entwickelt und gebaut wurde, Gas zu geben. Und Mick, dessen Helm und Overall im Look des damals von seinem Vater getragenen Outfits gehalten war, liess die Reifen rauchen.

In seiner Kolumne erzählt der Reservist des Mercedes-Teams: «Den W02 von 2011 zu fahren, in dem mein Vater für das Team angetreten ist, war eine ganz besondere Angelegenheit, und es war sehr emotional. Ich habe sogar ein paar Donuts hingelegt. Ich will mich bei jedem im Team bedanken, der mir diese Chance ermöglicht hat.»

Und damit nicht genug, der 24-Jährige durfte auch den 2021er-Mercedes W12 bewegen, mit dem Lewis Hamilton und Valtteri Bottas 9 Siege und 19 weitere Podestplätze errungen haben. «Es war unglaublich, wie viel Grip das Auto hatte und mit wie viel Speed ich durch die Kurven fahren konnte. Da leuchtet es ein, dass Lewis und Valtteri damit Siege einfahren und um den WM-Titel mitkämpfen konnten.»

Wegen des Wetters musste das Festival-Gelände erstmals seit 30 Jahren am Samstag abgesperrt bleiben. Umso grösser war die Freude, dass die Veranstaltung am Sonntag durchgeführt werden konnte. «Es war schon sehr schade, dass das Wetter die Durchführung am Samstag nicht zuliess, dafür war der Sonntag sehr speziell», erzählt Mick, der auch schwärmte: «Es war mein erstes Goodwood und ich habe es wirklich genossen, so viele Fans zu sehen.»

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2