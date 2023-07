Charles Leclerc: «Das bereitet uns mehr Mühe»

Ferrari-Star Charles Leclerc holte auf dem Silverstone Circuit nur zwei WM-Zähler. Der Monegasse hofft auf ein besseres Wochenende auf dem Hungaroring. Bleibt bei seiner Erfolgsprognose aber dennoch vorsichtig.

In Silverstone sammelten die beiden Ferrari-Fahrer nur drei WM-Punkte, dabei hatten sie mit den Startplätzen 4 und 5 eine sehr gute Ausgangslage für den zehnten WM-Lauf gehabt. Für Charles Leclerc kamen die Schwierigkeiten aber nicht überraschend, wie er rückblickend festhält: «Wir wissen, wann wir Mühe haben, und Silverstone ist leider eine dieser Strecken, bei denen wir schon auf dem Papier damit rechnen mussten, kein überragendes Wochenende zu erleben.»

«Der Samstag lief besser als erwartet, aber am Sonntag war es dann genau umgekehrt, wir hatten mehr Mühe als wir befürchtet hatten. Wir wissen aber woran das liegt», schildert der Monegasse. «Die Windverhältnisse sind ein grosses Thema für uns, der Wind hat einen grossen Einfluss auf unser Auto, und das bereitet uns mehr Mühe als der Konkurrenz.»

«Uns fehlt es an Konstanz, wenn es windig ist», beschreibt Leclerc, und betont: «Wir konnten in dieser Hinsicht seit Jahresbeginn einen guten Fortschritt erzielen, denn am Anfang war es schlimmer als jetzt. Aber wir müssen uns in diesem Bereich weiter verbessern», fordert der aktuelle WM-Siebte, der in diesem Jahr noch keinen Rennsieg einfahren konnte.

Mit Blick auf das anstehende Rennen auf dem Hungaroring sagt Leclerc: «Auf dem Papier sieht es nach einem besseren Pflaster für uns aus, die Strecke sollte etwas besser zu unserem Auto passen. Allerdings scheint es jedes Wochenende eine neue Überraschung von einem der anderen Teams zu geben, deshalb müssen wir mal schauen, wie es laufen wird.»

