Fernando Alonso: «Dann würde ich Journalist werden»

Mit einem Augenzwinkern beantwortete der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso in Ungarn die Frage, was er machen würde, wenn er seine Rennfahrer-Karriere von einem Tag auf den anderen beenden müsste.

Vor dem Start des Ungarn-Wochenende machte die Meldung die Runde, dass der frühere Williams-Pilot Nicholas Latifi seine Rennfahrer-Karriere im jungen Alter von 28 Jahren beendet hat. Der Kanadier, der sein Cockpit beim britischen Traditionsrennstall nach der Saison 2022 für Logan Sargeant räumen musste, weiss auch schon, was er stattdessen machen will.

Latifi wird im August einen Lehrgang bei der London Business School beginnen, um seinen Master in Betriebswirtschaft zu machen, wie er mitgeteilt hat. Ich habe mich schon immer für die Geschäftswelt interessiert», begründet der 61-fache GP-Teilnehmer seine Wahl.

Die Frage, was die aktiven Piloten machen würden, wenn sie ihre Rennfahrer-Karriere von einem Tag auf den anderen beenden müssten, kam deshalb in der FIA-Pressekonferenz auf. Und für Alfa Romeo-Pilot Zhou Guanyou steht fest: «Ich schätze, ich würde Modedesigner werden. Ich habe immer darüber nachgedacht, in Zukunft meine eigene Modemarke zu schaffen – dabei spielt es keine Rolle, wie bekannt diese werden sollte.»

«Das wäre vielmehr etwas, was ich tun könnte, wenn ich nicht gerade auf der Strecke bin oder gar keine Rennen mehr bestreiten würde. Es ist grossartig, dass Nicholas etwas gefunden hat, das er gerne macht, und ich denke, er hat alle Chancen, auch etwas ausserhalb des Motorsports zu machen», fügte der Chinese an.

Alonso musste bei dieser Frage schmunzeln. Er erklärte: «Keine Ahnung, ich würde vielleicht als Assistent von Zhou arbeiten. Oder vielleicht würde ich dann Journalist werden.» Auf die Frage, ob er denn glaube, ein guter Journalist sein zu können, antwortete der zweifache Weltmeister gewohnt selbstischer: «Ich denke schon.» Und er fügte lachend an, dass es ein einfacher Job zu sein scheint.

Nico Hülkenberg würde hingegen eine Karriere im Büro anstreben. «Wahrscheinlich würde ich Buchhalter werden, oder ein Anwalt. Auf jeden Fall etwas, das ein festes Einkommen garantiert und eine Zukunft hat», lautete die Antwort des Deutschen aus dem Haas-Team.

