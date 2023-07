Lewis Hamilton und Mercedes: Keine Verhandlungen mehr

​Wie steht es um den neuen Vertrag von Lewis Hamilton bei Mercedes? Der englische Superstar in Ungarn: «Es gibt keine Verhandlungen mehr. Es geht nur noch um Details zwischen den Anwälten.»

Diese Frage an Lewis Hamilton kehrt GP-Wochenende für GP-Wochenende zurück: Wie steht es um das neue Abkommen zwischen dem 103-fachen GP-Sieger Lewis Hamilton und Mercedes-Benz? Der englische Superstar sagt im Fahrerlager des Hungarorings: «Es gibt keine Verhandlungen mehr.»

Aber bevor besonders die englischen Berichterstatter eine Sensation wittern, führt der siebenfache Formel-1-Champion sofort aus: «Es geht nur noch um Details, eine Sache zwischen den Anwälten beider Seiten. Wir sind sehr nahe dran. Aber wann genau alles vollzogen ist, kann ich euch nicht sagen.»

Der achtfache Sieger des Ungarn-GP sagt auch: «Ich war nicht die ganze Zeit in die Verhandlungen eingebunden. Ich habe so viele andere Projekte am Laufen. Doch mein Team war immer am Ball.»

Weder Hamilton noch Mercedes haben sich je zu Laufdauer und zu künftigen Aufgaben des Ausnahmekönners beim deutschen Unternehmen geäussert. Berichte bleiben somit unbestätigt, wonach die Verhandlungen zwischendurch ins Stocken geraten seien wegen des Wunsches von Hamilton nach einer langjährigen Botschafterrolle, über seine Karriere als Rennfahrer hinaus.



Der heutige Vertrag von Hamilton wurde im Juli 2021 unterzeichnet, auch damals nach langen Verhandlungen und für eine Laufzeit von zwei Jahren, also bis Ende 2023. Bis alles unter Dach und Fach war, gab es die wildesten Spekulationen über die Gehaltsvorstellungen von Lewis. Das dauerte so lange, bis Hamilton der Kragen platzte.



Der Champion machte auf Instagram aus seinem Herzen keine Mördergrube: «Die Medien schreiben anhaltend über meinen Vertrag und über meine angeblichen Forderungen. Hört endlich auf, solchen Scheiss zu erfinden!»



Anfang 2023 berichtete das auf Sport und Wirtschaft spezialisierte Portal Sportune, dass Hamilton ein Zweijahresvertrag vorliege (2024/2025), für angeblich 45 Millionen Euro pro Jahr. Dazu gäbe es einen Bonus von 25 Millionen für weitere WM-Titel.



Aber dieses neue Abkommen geht über einen herkömmlichen Vertrag zwischen einem Rennstall und einem Formel-1-Piloten hinaus. Denn Hamilton, so Sportune weiter, verlange auch, dass sich Mercedes bei «Mission 44» einbringe, seiner Stiftung für mehr Chancengleichheit und zur Förderung unterrepräsentierter Gruppen.



Es sei weiter davon die Rede, dass Lewis Hamilton über seine Karriere als Grand-Prix-Rennfahrer hinaus Mercedes-Botschafter bleibe, für angebliche 25 Millionen Euro im Jahr und für eine Laufdauer von mindestens zehn Jahren.