Daniel Ricciardo: «Das ist derzeit nicht so wichtig»

Während sein AlphaTauri-Teamkollege Yuki Tsunoda den Trainingsfreitag in Ungarn als Viertschnellster abschloss, musste sich Daniel Ricciardo mit dem 14. Platz begnügen. Dennoch fiel seine Tagesbilanz gut aus.

Nur zehn Rennen dauerte die Pause von Daniel Ricciardo, der nach dem Verlust seines McLaren-Cockpits vorübergehend auf die Ersatzbank von Red Bull Racing wechselte. Der Australier wurde nach einem erfolgreichen Einsatz beim Reifentest, der im Anschluss an das Silverstone-Wochenende stattfand, wieder in ein Cockpit befördert: Als Nachfolger von Nyck de Vries darf er schon in Ungarn im AlphaTauri-Renner wieder in der WM mitkämpfen.

Das Comeback verlief gemächlich, denn im ersten Training sorgten zwei Unterbrechungen (wegen Abflügen von Sergio Pérez und Carlos Sainz) und der Regen, der die Session bestimmte, für eine lange Zwangspause. Am Ende begnügte sich Ricciardo damit, sieben Installationsrunden zu drehen. Wie sechs andere Fahrer im Feld verzichtete er darauf, sich eine Rundenzeit notieren zu lassen.

In der zweiten Session schaffte der 34-Jährige 30 Umläufe und eine persönliche Bestzeit von 1:18,385 min. Damit blieb er 0,818 sec langsamer als der Tagesschnellste Charles Leclerc und 0,570 sec langsamer als sein Teamkollege Yuki Tsunoda, der mit der viertschnellsten Rundenzeit des Tages glänzte. Ricciardo sagte dazu: «Die Position ist derzeit nicht so wichtig. Ich denke, heute ging es mehr darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ich mit dem Auto stehe.»

«Alles fühlte sich ziemlich vertraut an. Natürlich wird mir von aussen viel Aufmerksamkeit zuteil, aber sobald ich meinen Helm aufsetze und ins Auto steige, fühlt es sich an, als wäre ich nie weg gewesen. Das ist natürlich schön», erzählte Ricciardo. «Im ersten Training konnten wir nicht viel machen, aber in der zweiten Session haben wir etwas mit den neuen Reifen gearbeitet. Da war aber nichts, worüber ich mir den Kopf zerbrechen musste. Ich hatte ganz allgemein ein gutes Gefühl im Auto und ich bin nicht zu besorgt, auch wenn es natürlich noch was zu tun gibt.»

2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit