Max Verstappen (11.): «Das ist schwierig zu sagen»

​Weltmeister und Seriensieger Max Verstappen ist nach dem zweiten Ungarn-Training nicht mal unter den Top-Ten. Der 43-fache GP-Sieger beruhigt seine Fans: «Ich schätze, wir haben auch hier ein gutes Auto.»

Auch am Hungaroring kann Formel-1-Champion Max Verstappen auf seine treue Fangemeinde zählen. Aber die zahlreichen Fans des 25-jährigen Niederländers haben nach dem zweiten Training zum Ungarn-GP ihren Augen nicht getraut: WM-Leader Max nur auf Platz 11? Huch, was ist denn nun los?

Der erste Trainingstag verlief merkwürdig. Zunächst ein erstes freies Training, das zumeist auf nasser Bahn stattfand. Dann ein zweites Training, in dem sich viele Fahrer auf den hier in Ungarn veränderten Quali-Verlauf einstellten: Am Samstag wird im ersten Quali-Segment ausschliesslich mit der harten Mischung gefahren, in Q2 auf mittelharten Walzen von Pirelli, in Q3 dann auf weichen.

Ergebnis: Die Rangliste des zweiten Trainings ist ein Durcheinander, weil die Arbeitsprogramme der Fahrer unterschiedlicher sind als

üblich. Denn Hand aufs Herz: Tsunoda im AlphaTauri Vierter, Verstappen nur Elfter, Russell im Mercedes sogar Letzter – so wird das nach der Quali wohl kaum aussehen.

Max Verstappen kann seine Fans beruhigen: «An diesem Tag ist es ein wenig schwierig etwas über die wahre Leistungsfähigkeit der Autos zu sagen, ganz besonders was den Speed auf eine schnelle Runde angeht.»

«Ich schätze, dass wir auch hier ein starkes Fahrzeug haben, der Wagen fühlte sich nicht schlecht an, vielleicht mit etwas zu viel Untersteuern für meinen Geschmack. Was die Dauerläufe angeht, bin ich recht zufrieden.»



«Es ist ein wenig schwierig, unsere neuen Teile richtig einzuschätzen. Mit dem veränderten Ablauf des Wochenendes und der damit verbundenen begrenzten Anzahl Reifen waren wir weniger auf der Bahn als üblich. Klar wollen wir morgen vorne stehen, aber als Grundlage musst du nun mal alle drei Mischungen auf dieser Bahn verstehen, und darum ging es im zweiten Training.»



Max Verstappen jagt am 22. Juli auf dem Hungaroring seine sechste Pole-Position in Folge nach Monaco, Spanien, Kanada, Österreich und Grossbritannien.





2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit