Reifen-Experiment Ungarn: Harte Kritik von Verstappen

​Der Autosport-Weltverband FIA führt mit dem Formel-1-Reifenlieferanten Pirelli in Ungarn ein Experiment durch: Weniger Reifensätze, strukturierter Einsatz der Walzen in der Qualifikation. Die Fahrer sind unzufrieden.

Stefano Domenicali, seit 2021 Geschäftsleiter der Formel 1, hat wiederholt gesagt: «Wir müssen neue Formate ausprobieren und für alles offen sein. Die Puristen rümpfen die Nase, aber wenn wir zurückblicken, dann gab es in der Formel 1 Dutzende verschiedener Quali-Formate. Wir können es uns nicht leisten, auf mehr Spektakel zu verzichten.»

Der jüngste Plan soll eine Mischung aus Nachhaltigkeitsturbo und Spannungs-Anheizer werden – am GP-Wochenende von Ungarn haben die Fahrer nicht mehr 13 Reifensätze zur Verfügung, sondern nur noch 11.

Dabei ist vorgeschrieben, welche Mischungen von den Piloten in den drei Quali-Segmenten verwendet werden dürfen – der harte Q1-Reifen im ersten Teil des Abschlusstrainings, der mittelharte Q2 im zweiten, der weiche im dritten. Sollte es regnen, steht die Reifenwahl frei. Sechs Reifensätze sind für die Quali vorgesehen, fünf für drei freien Trainings und für den Grossen Preis auf dem Hungaroring.

Pirelli stellt drei Sätze der harten Mischung (weiss markiert) bereit, vier Sätze der mittelharten (gelb), vier Sätze der weichen (rot). Williams-Teamchef James Vowles zu diesem Experiment: «Wir haben vor zwei Jahren erstmals über diese Idee diskutiert, und ich finde sie gut. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie sich das auswirken wird.»



Inzwischen wissen wir mehr, und die Fahrer sind nicht angetan. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nach dem ersten Trainingstag: «Mit diesem neuen Format bist du sehr eingeschränkt. Du willst nicht zu viele davon am Freitag verbrauchen. Aber das kompromittiert die Vorbereitung fürs Rennen. Ich finde das alles schlecht – wir haben so viele Zuschauer hier, und dann erhalten sie vergleichsweise wenige Runden von uns geboten. Das müssen wir besser lösen. Am Freitag war ich im Reifensparmodus, und das fühlt sich falsch an.»



Mercedes-Star Lewis Hamilton ergänzt: «Ich finde die Umstellung nicht gut. Die Auswirkung ist, dass wir weniger oft auf der Bahn sind, und das kann nicht im Sinne der Zuschauer sein. Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen etwas Anderes einfallen lassen als den Fans etwas wegzunehmen.»



Nochmals Max Verstappen: «Ich glaube zudem, dass die Einschränkung der Anzahl Reifen den Top-Teams in die Hände spielt. Weil sie es leichter haben, die mittelharten und harten Reifen zum Arbeiten zu bringen.»



Der Franzose Esteban Ocon, Ungarn-GP-Sieger 2021: «Es hat sich bewahrheitet, was wir befürchtet hatten – zu wenig Action im freien Training. Und das könnte auch im dritten Training am Samstagmittag passieren.»



Im Hinblick aufs strukturierte Qualifying meint Ferrari-Ass Charles Leclerc, Schnellster des zweiten freien Trainings: «Mit dem harten Reifen im ersten Quali-Segment wird der eine oder andere Fahrer eine Überraschung erleben, ihr werdet sehen.»





2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit