Fernando Alonso: «Alpine machte nie ein Angebot»

Fernando Alonso entschied sich im vergangenen Jahr, von Alpine zu Aston Martin zu wechseln. Der Spanier verrät: Von seinem damaligen Team lag zum Zeitpunkt seiner Zusage für die Konkurrenz gar kein Angebot vor.

Der Ungarn-GP markierte im vergangenen Jahr einen entscheidenden Zeitpunkt in Fernando Alonsos Karriere. Der zweifache Champion, der damals in Diensten von Alpine stand, verhandelte mit Aston Martin-Teambesitzer Lawrence Stroll über einen möglichen Wechsel zu den Grünen, der sich rückblickend als goldrichtig herausstellte.

Denn im GP-Auto aus Silverstone fuhr der Asturier bisher sechs Podestplätze ein. Der erste Sieg in Grün scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Bei den Kollegen von «Canal+» erinnerte sich der 32-fache GP-Sieger: «Der vergangene Ungarn-GP war ein sehr stressiges Rennen, was die Emotionen angeht. Aber ja, es war eine gute Entscheidung, und ich bin glücklich, dass ich diese getroffen habe.»

«Ich hatte eigentlich keine Wahl, denn Alpine machte nie ein Angebot», präzisierte Alonso. «Hätte ich zu Jahresbeginn ein Angebot von Alpine gehabt, hätte ich es sicherlich unterschrieben. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur ein Angebot von Aston Martin, das ich angenommen habe.»

Das Werksteam der Franzosen, für das er früher antrat, habe in diesem Jahr zwar kein schlechtes Auto, betonte der Spanier. «Es ist ein sehr schneller Renner, wie man in Silverstone sehen konnte, wo Pierre Gasly für mehr als 30 Runden an meinem Heck hing. Die Performance kann sich von Strecke zu Strecke schnell ändern, und ich würde mich freuen, wenn Alpine in Zukunft schnell ist. Aber ich denke, dass Aston Martin ein gutes Projekt hat und ich bin glücklich, dort dabei zu sein.»

2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit