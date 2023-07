FP3 Ungarn: Hamilton vor Verstappen, Hülkenberg 4.

​Drittes Training zum Grossen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring: Lewis Hamilton fährt die schnellste Zeit vor Max Verstappen, fabelhafte Runde von Haas-Fahrer Nico Hülkenberg.

Stärkster Eindruck nach dem ersten Trainingstag auf dem Hungaroring: Selten war es so schwierig, das wahre Kräfteverhältnis einzuschätzen. Da übers ganze Wochenende nur elf Reifensätze zur Verfügung stehen (statt wie üblich 13), wurde generell weniger gefahren. Nach Regen im ersten Training war das Programm der Rennställe beim Ausloten neuer Teile kompromittiert. Das alles kaschierte, wie schnell die Autos in Wahrheit sind.

Was sich im Dauerlauf gezeigt hatte: Der verbesserte McLaren funktioniert nicht nur in Silverstone, sondern auch auf einer kurvigen Bahn wie dem Hungaroring – die Dauerläufe von Lando Norris waren überaus eindrucksvoll. Aus dem Mercedes-Lager war zu hören: Gut möglich, dass McLaren ihnen wie in Silverstone auf der Nase herumtanzt.

Was ebenfalls auffiel: Als Max Verstappen einen längeren Einsatz auf weichen Reifen fuhr, bauten die Pirelli-Walzen kaum ab.

Am anderen Ende der Wohlfühlskala: Mercedes. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton sprach von einem Auto, das sich «so schlimm angefühlt hat wie noch nie». Aber: Wegen des Reifenkontingents blieben Hamilton und George Russell den ganzen Tag über auf je einem Satz mittelharter Reifen.



Am Freitagabend hatte es stark geregnet, die Strecke wurde gewaschen, auch dies hat direkten Einfluss auf das Verhalten der Autos mit den Niederquerschnittreifen von Pirelli. Das dritte Training begann bei Postkartenwetter, 25 Grad Lufttemperatur, der Asphalt 45 Grad warm, Regenrisiko null, strammer Südwest-Wind, also Gegenwind auf der Start/Ziel-Geraden, also Rückenwind in die schnelle Kurve 11.



Weltmeister Max Verstappen gab standesgemäss den Ton an, frühe Bestzeit vor seinem Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez, Ferrari-Fahrer Charles Leclerc um eine Sekunde abgehängt. Die Hälfte des Startfelds wartete darauf, dass die andere Hälfte die Piste von Reifenabrieb der Rahmenrennen und Staub reinigt.



Carlos Sainz zeigte einen üblen Rutscher und meldete sich am Funk: «Der Wind hat mich eben erwischt.» Fast gleichzeitig drückte Sergio Pérez den Funksprech-Knopf: «Die Hinterreifen kühlen nicht ab.» Antwort seines Renningenieurs Hugh Bird: «Damit werden wir auch in der Quali leben müssen.»



Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg: «Wir haben ja diese neue Reifenzuteilung für die Quali, Q1 mit dem harten Reifen, Q2 mit dem mittelharten, Q3 mit dem weichen. Nicht einmal die hellen Köpfe bei den Rennställen wissen, wie sich das entwickelt. Das finde ich spannend.»



McLaren auf dem Hungaroring schneller als Mercedes? Ein weiterer Hinweis gab es darauf, als der junge Australier Oscar Piastri mit weichen Reifen auf die Bahn ging. Ergebnis: drittbeste Zeit, eine knappe halbe Sekunde hinter Verstappen. Na also.



Das gab Lob von Formel-1-Champion Nico Rosberg: «McLaren hat wirklich verblüffende Fortschritte gemacht. Und die Runde von Piastri war nicht ideal, da liegen noch ein paar Zehntelsekunden drin.»



Alfa Romeo verblüffte mit der zweitschnellsten Zeit von Valtteri Bottas (nur elf Tausendstel hinter Verstappen), das zeigte – die Bahn entwickelt sich schnell, einmal mehr würde sich Vieles ums richtige Timing drehen, also zum besten Zeitpunkt auf der Bahn zu sein und eine möglichst verkehrsfreie Runde zeigen zu können.



Nico Rosberg sagt: «Die Hinterreifen neigen hier zum Überhitzen. Du musst dich als Fahrer ständig anpassen. In der ersten Kurve sind die Reifen noch frisch und bieten tollen Grip. Aber dann werden sie zu warm, der Wagen beginnt mehr zu rutschen. Du musst hier im mittleren Pistenteil sehr vorsichtig sein, um den Walzen nicht zu viel zuzumuten, damit du in den letzten zwei 180-Grad-Bögen noch genügend Grip hast. Da ist Finesse gefragt.»



Der Wind überraschte auch Charles Leclerc, er rutschte in der letzten Kurve vor Start und Ziel geradeaus, entging aber der Pistenbegrenzung. Mercedes-Star Lewis Hamilton rutschte in der Schikane geradeaus.



Auch Verstappen erwischte es, am Ausgang von Kurve 2, als ihm das Heck des Red Bull Racing-Renners wegwischte. Max: «Ist alles okay mit dem Auto? Das fühlte sich wirklich seltsam an.» Renningenieur Gianpiero Lambiasi beruhigte den Niederländer. Alles sei im grünen Bereich.



Ausrufezeichen von Fernando Alonso nach 37 Minuten: neue Bestzeit, mit 1:18,350 min, 128 Tausendstel vor Max Verstappen, aber der Aston Martin auf weichem Gummi, Verstappen hatte seine Zeit auf mittelharten Walzen gefahren.



Dann legte Lando Norris nach, neue Bestzeit, mit 1:18,012 min, auf mittelharten Reifen! Und auf einmal rückte auch das Mercedes-Duo vor – neue Bestzeit von Hamilton, aber Lewis Hamilton auf weichen Reifen, Norris war bei seiner Zeit auf mittelharten Pirelli unterwegs gewesen. Nico Hülkenberg verblüfft einmal mehr mit einer ganz starken Zeit.



Verstappen konnte die Bestzeit von Hamilton nicht knacken: «Ich habe keinen verflixten Grip, unglaublich.»



Fazit von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Auch wir finden das alles verwirrend, denn wir haben nicht nur eine Mischung von Fahrern auf allen drei Reifentypen, sondern wir haben auch gesehen, dass einige Gegner noch keine frischen Walzen verwendet haben. Es ist noch nicht klar, wie das Kräfteverhältnis wirklich aussieht. Aber eines ist klar: Der Speed von McLaren ist echt, das gilt nicht nur in Silverstone, das gilt auch hier am Hungaroring.»





3. Training, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,811 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,250

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,256

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,266

05. Lando Norris (GB), McLaren, +0,271

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,308

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,379

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,423

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,539

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,678

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,725

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,733

13. Alex Albon (T), Williams, +0,781

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,787

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,838

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,965

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,003

18. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,017

19. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,168

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,345





2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit