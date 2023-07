Lewis Hamilton nach Ungarn-Pole: «So erleichtert»

​Mercedes-Star Lewis Hamilton hat sich im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring die beste Ausgangslage gesichert: Erste Pole seit Saudi-Arabien 2021!

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton wird am 23. Juli den Traditions-GP von Ungarn vom besten Startplatz in Angriff nehmen können: Der 38-jährige Engländer hat auf dem Hungaroring die 104. Pole in der Königsklasse errungen, seine erste seit Saudi-Arabien 2021!

Es ist die neunte Pole in Ungarn (neuer Formel-1-Rekord), nach einer Wartezeit von 33 Abschlusstrainings, die 137. für Mercedes.

Der Rekord-Champion sagt über seine Leistung in der Ungarn-Quali: «Meine Stimme ist weg, ich habe so laut in den Helm gebrüllt vor Begeisterung. Das war komplett durchgeknallt. Ich kann gar nicht genug betonen, wie stolz ich auf die ganze Mannschaft bin, wie sie sich durchgebissen hat in schwierigen Zeiten.»

«Ich bin so erleichtert, ich bin so glücklich, ich bin so aufgekratzt, ich weiss nicht, wie ich heute Nacht Schlaf finden werde. Ganz ehrlich – als ich heute Morgen zur Strecke kam, dachte ich nicht, dass wir eine Chance auf Pole haben würden.»

«Ich habe alles aus mir herausgeholt, ich glaube nicht, dass ich irgendwie hätte schneller fahren können. Das ist ein Lichtblick, und klar hoffe ich, dass wir am Sonntag mit einem guten Rennen nachlegen können.»



«Aber es wird nicht einfach sein, Lando und Max hinter mir zu halten. Norris war in England verflixt stark, und über die Qualitäten von Verstappen muss ich nichts sagen. Ich werde meine Haut so teuer verkaufen wie möglich.»





So lief die Quali

Das Abschlusstraining begann bei herrlichem Wetter, 26 Grad, der Asphalt 45 Grad warm, es war noch immer windig. Die Fahrer gemäss des neuen Quali-Formats alle auf der harten Reifenmischung von Pirelli. Die Fans waren gespannt. Wie hatte es Ferrari-Star Charles Leclerc am Freitag gesagt? «Das geänderte Quali-Format wird die eine oder andere Überraschung erzeugen.»



Erste Fahrer verloren eine gute Runde, weil sie die Pistengrenze ein wenig grosszügig ausgelegt hatten: Piastri, Albon, Sargeant, Zhou.



Die Autos waren mit reichlich Kraftstoff an Bord, um die volle Trainingszeit nutzen zu können. Verstappen schob sich nach zehn Minuten an die Spitze. Die Bahn entwickelte sich rasant, wie das AlphaTauri-Duo zeigte: In einer Minute noch auf den Rängen 19 und 20, dann auf einmal auf 4 (Tsunoda) und 8 (Ricciardo).



Fast im Sekundentakt änderte sich die Reihenfolge, und als Q1 vorbei war, mussten diese Fahrer Feierabend machen: Albon, Tsunoda, Russell, Magnussen und Sargeant.



Die Top-Ten nach Q1: Zhou, Verstappen, Pérez, Sainz, Leclerc, Piastri, Hamilton, Alonso, Hülkenberg und Norris.



Die Überraschung gemäss Leclerc war da: George Russell, vor einem Jahr in Ungarn auf der Pole, in Q1 ausgeschieden. Das komplette Feld von 20 Autos innerhalb von einer Sekunde.



Bilder zeigten, wie sich die Fahrer im engen Teil vor Start und Ziel verzweifelt zu positionieren versuchten. Wer hier zu nett war, der konnte zusammenpacken, siehe Russell. Die FIA ermittelt in Sachen Behinderung gegen Lance Stroll, der Bottas aufgehalten haben soll. Mal sehen, ob da am Abend nach der Quali noch dicke Post der Regelhüter kommen wird.



Im zweiten Quali-Segment, 15 Fahrer nun auf dem mittelharten Pirelli-Reifen, setzte Pérez eine erste Duftmarke, bald unterboten von WM-Leader Max Verstappen, der Niederländer bereits schneller als Russell bei seiner Pole-Position 2022. Obschon er sich durch dichten Verkehr arbeiten musste. Dann meldete sich die FIA: Runde von Verstappen gestrichen, Pistengrenzen verletzt. Max musste einen neuen Anlauf nehmen. An der Spitze zu diesem Zeitpunkt die beiden McLaren von Norris und Piastri, dann Pérez, Alonso und Hamilton.



Verstappen nahm einen neuen Anlauf: Zweitschnellster hinter Norris. Dieses Mal gab es seitens der Rennleitung nichts zu monieren.



Out nach Q2: Sainz als Elfter, rausgekegelt ausgerechnet von seinem Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc, dann Ocon, Ricciardo, Stroll und Gasly.



Die Top-Ten nach Q2: Norris, Hamilton, Verstappen, Bottas, Piastri, Leclerc, Hülkenberg, Pérez, Zhou und Alonso.



Die schnellsten Zehn machten auf weichen Pirelli-Reifen die Pole unter sich aus. Erste Bestmarke von Sergio Pérez (1:17,142 min), dann kam Lando Norris – 1:16,904! Fernando Alonso schob sich zwischen Norris und Pérez. Wie würde Max Verstappen antworten? Der Weltmeister fuhr eine 1:16,612, knapp drei Zehntelsekunden vor Norris. Lewis Hamilton war nur knapp langamer, Zweitschnellster!



Stand nach dem Einsatz mit dem ersten Reifensatz: Verstappen, Hamilton, Norris, Alonso, Pérez, Leclerc.



Interessant: Norris war auf dem weichen Pirelli (gemessen an der mittelharten Mischung) um vier Zehntel schneller, bei Hamilton brachte dieser Schritt von mittelhart zu weich sieben Zehntel, bei Verstappen aber mehr als neun Zehntelsekunden.



Mit dem zweiten Satz frischer, weicher Pirelli-Reifen konnte sich Verstappen nicht verbessern, Norris verpasste die Bestzeit von Verstappen knapp, dann aber kam Lewis Hamilton – Bestzeit für Mercedes. Was für eine Runde!





Qualifying, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,609 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,612

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,694

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,905

05. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:16,971

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,992

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:17,034

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,035

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,045

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,186

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,703

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,841

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:18,002

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,144

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,217

16. Alex Albon (T), Williams, 1:18,917

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,919

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,027

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,206

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,248