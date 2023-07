Max Verstappen (2.): «Mein Auto war schrecklich»

​Weltmeister Max Verstappen erobert im Qualifying zum Ungarn-GP einen Platz in der ersten Startreihe. Der 25-jährige Niederländer ist sichtlich enttäuscht: «Ich hatte nie die Fahrzeugbalance, die ich brauche.»

Drei Tausendstelsekunden haben Max Verstappen zur Pole-Position auf dem Hungaroring gefehlt. So muss er sich Lewis Hamilton geschlagen geben. «Mein Auto war schrecklich», sagt der zweifache Champion. Er lacht, fast ein wenig verlegen, aber das Thema ist ernst, wie er weiter ausführt.

«Ich hatte enorme Probleme mit der Fahrzeugbalance, das ganze Training war ein ständiges Auf und Ab, auch die Quali. Es mangelte mir einfach an Vertrauen ins Auto, die Kurven so zu attackieren, wie ich das gewohnt bin.»

«Ich konnte kein richtiges Gefühl für den Wagen aufbauen. Und das ist enttäuschend, denn wir alle wissen, dass wir ein gutes Auto haben. Ich bin auch sauer wegen der ganzen Verbesserungen, die wir hier ans Fahrzeug gebracht habe. Nicht, dass wir uns falsch verstehen – die Upgrades sind gut und haben das gebracht, was wir uns davon erhofften. Aber wir haben die Balance des Autos nie ins beste Arbeitsfenster gebracht.»

«Das fühlt sich einfach nicht gut an – wir hatten alle Möglichkeiten, unsere Pole-Serie fortzusetzen, aber wir haben zu wenig daraus gemacht. Es ist mir ein Rätsel, wie sich die Balance des Fahrzeugs schon fast von Kurve zu Kurve so verändern kann. Einmal Untersteuern, dann korrigierst du das, danach hast du Übersteuern. Ich wollte ja angreifen, aber ich spürte nicht die Haftung, die ich brauche, um richtig schnell zu fahren.»



«Ich muss die Vorderachse des Autos extrem spüren, und das war heute nicht der Fall. Teilweise fühlte es sich an, als würde ich auf Eis fahren, das kann ich nicht ausstehen. Heute haben wir keinen guten Job gemacht, und Startplatz 2 ist das Ergebnis davon.»



Klar hätte sich der 43-fache GP-Sieger gerne den besten Startplatz geschnappt, aber der Red Bull Racing-Star weiss – von den vergangenen 20 Grossen Preisen ausserhalb von Budapest ist der spätere Sieger nur acht Mal von der Pole-Position losgefahren, nur drei der letzten neun Ungarn-GP wurden von Pole gewonnen. Die Siegchancen von Verstappen sind intakt.



Max sagt: «Ich hoffe nur, wir haben im Rennen eine etwas konstantere Fahrzeugbalance. Mehr brauche ich gar nicht.»





Qualifying, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,609 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,612

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,694

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,905

05. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:16,971

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,992

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:17,034

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,035

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,045

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,186

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,703

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,841

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:18,002

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,144

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,217

16. Alex Albon (T), Williams, 1:18,917

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,919

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,027

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,206

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,248