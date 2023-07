Lando Norris (McLaren/3.): «Das ist meine Schuld»

​Dritter Startplatz für den McLaren-Piloten Lando Norris im Abschlusstraining zum Grand Prix von Ungarn. Der WM-Sechste von 2021 zeigt auf dem Hungaroring eine starke Leistung – aber er ist ernüchtert.

McLaren-Fahrer Lando Norris hat im Qualifying zum Traditions-GP von Ungarn die drittschnellste Zeit erzielt. Der 23-jährige Engländer ist mit dem Verlauf des Abschlusstrainings unzufrieden. «Wenn du nur eine knappe Zehntelsekunde die Pole verpasst, dann kannst du einfach nicht zufrieden sein.»

«Ganz ehrlich: Ich fühle mich nicht gut. Ich weiss, dass ich eigentlich happy sein müsste für McLaren, denn wir haben die Startplätze 3 und 4 errungen, das ist eine tolle Mannschaftsleistung. Aber dann sehe ich die Abstände da vorne und weiss – eigentlich müsste ich hier auf Pole stehen!»

«Ich habe zu viele Fehler gemacht, nicht auf der Pole zu stehen, das ist meine Schuld. Meine Runden waren nicht sauber, viel zu viele kleine Fehler, und die summerieren sich eben.»

«Klar habe ich angegriffen, aber gleichzeitig wollte ich nicht zu viel riskieren, denn sonst kann ratz-fatz alles vorbei sein.»



Welche Chancen rechnet sich Norris fürs Rennen aus? Lando sagt: «Unsere Dauerläufe vom Freitag waren sehr gut, auf dem gleichen Niveau wie in Silverstone. Aber jeder weiss, wie schwierig es ist, auf diesem Kurs zu überholen. Umso frustrierter bin ich über meine Leistung. Das Team hat heute einen super Job gemacht, der Fahrer nicht.»



85 Tausendstelsekunden fehlten Lando Norris zur zweiten Pole nach Sotschi 2021. In Österreich 2021 und in Silverstone 2023 hat der McLaren-Fahrer ebenfalls den zweiten Startplatz erkämpft.





Qualifying, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,609 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,612

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,694

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,905

05. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:16,971

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,992

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:17,034

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,035

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,045

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,186

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,703

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,841

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:18,002

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,144

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,217

16. Alex Albon (T), Williams, 1:18,917

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,919

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,027

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,206

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,248