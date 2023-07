Lando Norris: Frust und Freude über Startplatz 3

McLaren-Star Lando Norris glänzte im Qualifying zum Ungarn-GP mit der drittschnellsten Runde. Von der Pole-Zeit von Lewis Hamilton trennten ihn nur 85 Tausendstel. Die knapp verpasste Chance wurmte ihn.

Bereits in den Dauerläufen am Freitag und Samstagmorgen machten Lando Norris und Oscar Piastri eine gute Figur, und auch im Qualifying lief es gut für das McLaren-Duo, das am Ende die Plätze 3 und 4 besetzte, wobei der erfahrenere der beiden Teamkollegen die Nase vorn hatte. Doch statt sich zu freuen sprach der Brite von seinen Fehlern und übte sich in Selbstkritik.

Norris räumte zwar ein: «Wenn man sich anschaut, wo wir waren, müssen wir den dritten Platz natürlich mit Freude annehmen. Deshalb bin ich nicht unglücklich.» Im gleichen Atemzug sagte er aber auch: «Ich bin nur frustriert wegen meiner Runde. Ich weiss, dass Lewis ein paar Fehler gemacht hat und Max hatte nicht das beste Vertrauen, deshalb fragt man sich, was man anders hätte tun können.»

«Es waren ein paar Kleinigkeiten in der Schikane, dafür war vieles besser als in jeder Quali-Runde zuvor», seufzte der 23-Jährige. Gleichzeitig betonte er: «Ich würde sagen, dass Mercedes immer die Nase vorn hatte, ausser vielleicht auf der mittelharten Mischung im Q2. Sie waren das ganze Wochenende hindurch stark.»

«Lewis wird sagen, dass sie am Freitag schlecht waren, aber er war nie auf den weichen Reifen unterwegs, deshalb sah er schlecht aus. Aber auf den mittelharten Reifen waren sie da schon konkurrenzfähig. Sie waren hier schon immer gut, im vergangenen Jahr standen sie schon auf Pole. Und ich glaube, es fehlte uns letztlich ein bisschen Leistung, um auf die Pole zu kommen. Deshalb bin ich mit dem dritten Platz nicht unglücklich», fügte der aktuelle WM-Neunte an.

Qualifying, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,609 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,612

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,694

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,905

05. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:16,971

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,992

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:17,034

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,035

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,045

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,186

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,703

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,841

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:18,002

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,144

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,217

16. Alex Albon (T), Williams, 1:18,917

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,919

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,027

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,206

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,248