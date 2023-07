Ungarn-Sieger Max Verstappen: «Das ist eine Rakete!»

​Weltmeister Max Verstappen fährt beim Traditions-GP von Ungarn zum 44. Sieg in der Königsklasse. Der 25-jährige Niederländer sagt über den Red Bull Racing RB19: «Das ist kein Rennauto, das ist eine Rakete.»

Das war makellos: Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen erringt beim Grossen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring seinen 44. Sieg in der Königsklasse, es ist der neunte Volltreffer in dieser Saison, der siebte in Folge, sein zweiter in Ungarn nach 2022.

Damit geht die grandiose Siegesserie von Red Bull Racing weiter – zwölfter Triumph in Folge für den Rennstall aus Milton Keynes

– damit ist die Bestmarke von McLaren aus dem Jahre 1988 übertroffen (damals gewannen Ayrton Senna und Alain Prost elf Mal in Folge). RBR hat alle elf Rennen 2023 gewonnen, dazu das WM-Finale 2022 in Abu Dhabi.

Es ist der 88. Podestplatz von Verstappen in der Königsklasse und der 103. Formel-1-Sieg von Red Bull Racing.

Max während der Auslaufrunde: «Das ist kein Rennwagen, das war heute eine Rakete.»

Grundlage für den Sieg von Verstappen war der Start: Der Red Bull Racing-Star konnte sofort in Führung gehen, nicht einfach von der schmutzigen rechten Fahrbahnseite. Von da fuhr Max scheinbar nach Belieben dem Feld davon.

Zwischendurch wurde es am Funk recht still. Renningenieur Gianpiero Lambiase erkundigte sich: «Alles in Ordnung, Max?» – «Ja, alles gut.»



Der überlegene WM-Leader sagt: «In der Quali hatte ich mich mit der Fahrzeugbalance schwergetan, aber heute war der Wagen wie verwandelt. Ich konnte mich dank dieser guten Balance in Ruhe ums Reifen-Management kümmern, und das war der Schlüssel zum Sieg.»



Max hat nun gewonnen in Bahrain, Australien und seit Miami ununterbrochen, also in Monaco, Spanien, Kanada, Österreich, Grossbritannien, nun in Ungarn.



Verstappen weiter: «Klar wollen wir diesen Schwung in die kommenden Rennen mitnehmen. Wir haben nun zwölf Mal in Folge gewinnen können, das ist wirklich unfassbar.»



Schief ging an diesem Tag nur eines, und Verstappen hatte daran keine Schuld: Als der zweitplatzierte Lando Norris seine Schaumweinflasche öffnete, fiel die Porzellanvase von Sieger Verstappen und um zerbrach.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden







WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2