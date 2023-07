Lando Norris (2.): «Wir haben es Kritikern gezeigt!»

​Platz 2 für den McLaren-Fahrer Lando Norris beim Ungarn-GP auf dem Hungaroring, der WM-Sechste von 2021 ist sichtlich zufrieden: «Derzeit ist Red Bull Racing zu stark, aber unsere Stunde kommt.»

Der Traditions-GP von Ungarn endet für den 23-jährigen Lando Norris dem zweiten Platz in Folge, nach Silverstone nun auf dem Hungaroring. Der Mclaren-Pilot zeigte auf dem Hungaroring eine starke Darbietung und errang seinen achten Podestplatz in der Königsklasse.

Norris stand nur einer im Weg, der scheinbar übermächtige Max Verstappen. Lando gibt zu: «Im Moment ist das Auto von Red Bull Racing einfach zu schnell, um an den Sieg denken zu dürfen. Aber ich bin dennoch sehr zufrieden, wie es gegenwärtig läuft. Es ist gar nicht so lange her, da taten wir uns schwer, es auch dem ersten Quali-Segment hinaus zu schaffen, und nun fahren wir Podestplätze ein.»

«Ich bin überzeugt: Unsere Stunde wird noch schlagen. Ein grosses Dankeschön ans ganze Team für die tolle Arbeit der ganzen Mannschaft.»

Wie genau stellt sich Lando Norris das mit der McLaren-Stunde und seiner Zukunft als vielleicht 114. GP-Sieger der Formel 1 vor? Lando grinst: «Nun vielleicht muss Max ja auch mal aufgeben oder so. Bei diesem Speed brauchen wir einen Fehler von Red Bull Racing, um die Nase vorn zu haben. Aber man muss sich auch in die Position bringen, um von einem allfälligen Patzer zu profitieren.»



Seit den Upgrades in Österreich geht es aufwärts beim zweitältesten Formel-1-Rennstall der Formel 1. Lando Norris sagt: «Zu Beginn der Saison gab es sehr viel Kritik für uns. Wir sahen nicht gut aus, und einige der Kommentare waren nicht schön zu lesen. Die Leute sagten: Wir arbeiten nicht gut genug. Nun aber haben wir bewiesen, was wir drauf haben. Ich freue mich, dass wir des den Kritikern gezeigt haben.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2