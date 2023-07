Fernando Alonso in Sorge: Aston Martin schwächelt

​Vor wenigen Wochen sagte Aston Martin-Star Fernando Alonso: «Unsere besten Siegchancen sind Monaco, der Hungaroring und Singapur.» Aber nun macht sich der 32-fache GP-Sieger Sorgen.

Aston Martin schwächelt. Die Grünen haben beim Grossen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring nur drei Punkte erobern können – mit Fernando Alonso auf Platz 9 und Lance Stroll auf Rang 10, die schwächste Darbietung in elf Rennen 2023 von Aston Martin.

Moment mal, hatte sich Alonso nicht fürs Rennen auf dem Hungaroring Siegchancen ausgerechnet? Fernando, der in Ungarn vor zwanzig Jahren seinen ersten GP-Sieg errang, sagte vor wenigen Wochen: «Unsere besten Siegchancen sind Monaco, der Hungaroring und Singapur.»

In Monaco ist der Spanier knapp am Sieg vorbeigeschrammt, in Ungarn kam er aber 75 Sekunden hinter Dauersieger Verstappen ins Ziel. Was ist passiert?

Alonso gibt zu, dass er sich das ein wenig anders vorgestellt hatte: «Ich ging davon aus, dass Silverstone ein hartes Stück Arbeit werden würde. Aber ich dachte schon, dass wir hier in Ungarn stärker auftreten würden. Wir müssen uns das in Ruhe anschauen.»



«Du kannst noch so professionell arbeiten, oft bleibt es auch für uns rätselhaft, wieso es auf einer bestimmten Rennstrecke besser läuft als erwartet und auf einer anderen weniger gut. Und das ist bei Anderen ebenfalls so: In Kanada tauchte Haas-Fahrer Hülkenberg weit vorne auf, in Silverstone verblüffte Williams die Gegner, hier hatten wir auf einmal einen Alfa Romeo auf Startplatz 5. Alles reichlich unerklärlich.»



«Im Rennen zeigt sich dann oft das wahre Leistungsverhältnis. Aber Fakt ist – heute waren wir nur fünfte Kraft, und mehr als diese drei Punkte waren nicht drin. Wir müssen es wieder schaffen, an die Spitze der Red Bull Racing-Verfolger zu gelangen.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2