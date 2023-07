Dr. Helmut Marko: «Vettel muss sich selber finden»

​Seit Sebastian Vettel keine Formel-1-Rennen mehr fährt, hält sich das Gerücht, der Deutsche werde in anderer Funktion in die Königsklasse zurückkehren. Was Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko dazu sagt.

Vor knapp einem Jahr ging in der Formel 1 alles Schlag auf Schlag: Sebastian Vettel verkündete, dass er Ende 2022 nicht mehr Formel-1-Rennfahrer sein würde, kurz darauf unterzeichnete Fernando bei Aston Martin.

Seither ist davon die Rede, dass Vettel in anderer Funktion in die Formel 1 zurückkehren könnte; er wurde sogar als Nachfolger von Dr. Helmut Marko ins Gespräch gebracht, für den Posten des Motorsportberaters bei Red Bull.

Der 80-jährige Österreicher Marko sagt dazu im Fahrerlager des Hungarorings: «Ich weiss nicht, ob Sebastian zurückkehren wird. Er muss sich zunächst mal selbst finden. Und er muss sich bekennen, denn es wird immer Verbrennungsmotoren in der Formel 1 geben. Bäume wachsen im Wald, das ist auch gut so. Da unterscheide ich mich von ihm, denn ich betreibe die Forstpflege in meinem Wald.»

Themawechsel im Gespräch mit Le Mans-Sieger Marko: Welches sind für den Grazer die bisher grössten Überraschungen der GP-Saison 2023? Marko sagt: «Positiv ist die Erfolgsserie von Red Bull Racing in der ersten Saisonhälfte, mit dieser unglaublichen Leichtigkeit von Max.»



«Negativ finde ich, dass Ferrari und Mercedes unter den Erwartungen geblieben sind. Die machten beim Schritt von 2022 zu 2023 zunächst mal eher Rückschritte als Fortschritte. Weil es bei der Konkurrenz zuz wenig Konstanz gab, haben wir einen so grossen Vorsprung in der WM.»



Ist dies das beste Red Bull Racing-Team aller Zeiten? Marko überlegt kurz und sagt dann: «Ja, ich glaube schon – wegen der Effizienz und der Leichtigkeit, wie Vieles abgelaufen ist. Die ersten beiden Plätze in der Fahrer-WM zu belegen und den Konstrukteurs-Pokal zu gewinnen, das haben wir noch nie geschafft, und das könnte 2023 klappen.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2