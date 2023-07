Kritik von Lewis Hamilton: So reagiert Pirelli

​Pirelli hat in Ungarn zusammen mit dem Autosport-Weltverband FIA ein Experiment durchgeführt. Das hat unter den Piloten viel Kritik erzeugt und – gemäss Pirelli – einen Vorwurf, der ungerechtfertigt ist.

Pirelli hat in Zusammenarbeit mit der FIA (Autosport-Weltverband) das GP-Wochenende von Ungarn anders abgewickelt als gewohnt: nur elf Reifensätze statt dreizehn für jeden Fahrer, fest zugeteilte Reifen in der Qualifikation (harte im ersten Quali-Segment, mittelharte in Q2, weiche in Q3). Die Formel-1-Fahrer sind nicht überzeugt.

Würde über die ganze Saison mit elf Sätzen pro Wochenende gearbeitet, liessen sich Herstellung und Transport der Rennwalzen um rund 4000 Stück verringern. Das ist in Sachen Nachhaltigkeit beträchtlich.

Aber Lewis Hamilton war einer jener Fahrer, die in Ungarn kritisiert haben: «Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann muss man mehr tun als unser Kontingent um ein oder zwei Sätze zu verringern. Wir werfen zum Beispiel viele Schlechtwetterreifen weg, jedes Wochenende.»

Aber gemäss Pirelli stimmt das nicht. Für die Rennen in Europa bleiben Intermediates und Regenreifen auf Felgen aufgezogen. Was nicht gebraucht wird, das reist zum folgenden Rennen.



Ein wenig komplexer ist die Ausgangslage bei Übersee-GP, denn bei diesen WM-Läufen werden die Felgen von den Teams zu den Rennen transportiert, die Reifen jedoch aus zolltechnischen Gründen von Pirelli.



Das Mailänder Traditionsunternehmen arbeitet an einer Lösung, dass bei Rennen mit üblicherweise viel Sonne (Bahrain, Dschidda, Abu Dhabi) weniger Reifen aufgezogen werden.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2