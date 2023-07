Nico Hülkenberg (14:): «McLaren hat es vorgemacht»

Nico Hülkenberg startete auf dem Hungaroring von Position 10 ins Rennen. Frische WM-Punkte holte der Deutsche aber nicht. Am Ende musste sich der Haas-Pilot mit dem 14. Rang begnügen.

Für Nico Hülkenberg lief das Rennen in Ungarn wie erwartet. Der Deutsche fuhr von Startplatz 10 los und kam mit einer Runde Rückstand auf Sieger Max Verstappen als Vierzehnter ins Ziel. «Das lief eigentlich wie erwartet, wenn ich ehrlich bin», erklärte er nach der Zielankunft. «Der Reifenabbau fühlte sich hoch an, und das Tempo war nicht gut genug.»

«Ich konnte nicht pushen, um die Reifen am Leben zu halten und auch, weil das Grip-Niveau eher niedrig war. Als Fahrer ist das natürlich frustrierend und bitter. Aber man tut halt, was man kann», seufzte der Blondschopf. Und er stellte klar: «Ich denke, das war das Höchste der Gefühle, ich glaube nicht, dass ich irgendetwas liegen gelassen habe. Die Strategie hat gepasst, es fehlt einfach nach wie vor der Speed, wie wir wissen.»

Auf die Frage, was sich ändern muss, hatte er eine einfache Antwort: «Wir brauchen so eine Geschichte wie McLaren. Die haben es vorgemacht, am Anfang der Saison sind die in Saudi-Arabien sogar noch hinter uns gefahren. Sie haben das Steuer dann rumgerissen, mit massiven Updates, haben eigentlich ein B-Auto gebracht, was ziemlich beeindruckend ist und richtig Performance gebracht hat. Das zweite Podium in Folge von Lando ist beachtlich. Das muss unser Vorbild sein.»

Mit Blick auf das nächste Rennen auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps, für das die Wetterexperten Regen vorhersagen, betonte Hülkenberg: «Ich glaube, schaden tut dieses Wetter auf jeden Fall nicht, so wie es bisher in dieser Saison gelaufen ist. Aber Spa im Regen ist auch immer ein Krimi, da kann alles passieren. Es ist keine Garantie und weiss Gott kein Selbstläufer. Denn das ist immer noch eine der anspruchsvollsten Strecken im Kalender und im Regen sowieso. Mal schauen, was passiert, aber ich freue mich so oder so darauf.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2