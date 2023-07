Norris crasht Verstappen-Pokal: Nicht mein Problem

Auf dem Podium zerdepperte Lando Norris den Siegerpokal von Max Verstappen. Wie geht es mit der kaputten Trophäe jetzt weiter?

Die Szene ging nach dem Ungarn-Rennen um die Welt. Lando Norris hatte seine Flasche Champagner nach seinem zweiten Platz mit dem Boden voran auf das Podest gehämmert. Dabei spritzte der Champagner zwar wie gewünscht, allerdings fiel der Pokal von Sieger Max Verstappen dabei vom Podest und zersprang.

«Max hat den Pokal einfach zu nah am Rand platziert. Ich weiß nicht, er ist einfach umgefallen. Nicht mein Problem, es ist seines», scherzte McLaren-Star Norris im Anschluss.

Auch Verstappen nahm das Missgeschick sportlich. «Das nächste Mal nehme ich ihn runter und passe auf», sagte Verstappen, der locker auf das Missgeschick des Briten reagierte. Was auch daran liegen könnte, dass der Niederländer Siegerpokale inzwischen im Wochenrhythmus sammelt.

«Record broken, Trophy broken», schrieb Red Bull Racing bei Twitter zu einem Foto, das Verstappen mit den Teilen der zerbrochenen Trophäe zeigt. Mit nunmehr zwölf Siegen in Serie hat Red Bull Racing und eins mehr als McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost 1988.

Doch auch Norris hatte gut lachen, für ihn war es das nächste Podium. Kommt nun mal ein Sieg im wieder erstarkten McLaren?

«Wenn Max in Rente geht, oder so, dann vielleicht. Im Moment sind die Jungs zu schnell. Es sei denn, sie machen Fehler oder es passiert etwas... aber im Moment denke ich, dass wir mit den Fortschritten, die wir gemacht haben, sehr zufrieden sind», sagte Norris.

Doch eine kleine Kampfansage ließ er sich nicht nehmen. «Wir sind von dem Punkt, an dem wir vor vier, fünf Rennen waren, an dem wir manchmal darum kämpften, aus Q1 herauszukommen, zu dem Punkt gekommen, an dem wir um die Pole Position und um Podiumsplätze kämpfen. Wir nehmen das für den Moment und unsere Zeit wird später im Jahr kommen.»

Übrigens wird Verstappen nach dem Missgeschick einen neuen Pokal bekommen. Das kündigte der Geschäftsführer der Porzellan-Manufaktur Herendi an. Das Unternehmen hatte die Trophäen in Handarbeit angefertigt. «Uns obliegt nun die freudige, aber auch schwere Bürde, nochmal eine Trophäe herzustellen», sagte Attila Simon.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2