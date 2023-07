Schumacher zu Hülkenberg: Jede Option besser als Haas

Eigentlich ist eine zweite Saison bei Haas für Nico Hülkenberg nur noch Formsache. Sky-Experte Ralf Schumacher sagt aber: «Bei Haas muss jetzt dringend was passieren!»

Nico Hülkenberg hat es nicht nur zurück in die Formel 1 geschafft, der 35-Jährige hat sich auch ohne Frage eine zweite Saison in der Motorsport-Königsklasse verdient. Vor allem im Qualifying stellt der Emmericher seine Klasse auf einer schnellen Runde unter Beweis und schafft es regelmäßig in die Top Ten.

Das Problem: Sein Haas säuft in den Rennen aus diversen Gründen regelmäßig ab. Deshalb forderte Hülkenberg nach dem Rennen in Ungarn, das er auf Platz 14 beendete, Veränderungen. Eine sportliche Auferstehung, ähnlich wie bei McLaren, angetrieben durch Updates, durch harte Arbeit.

«Die machen es vor. Am Anfang der Saison sind sie in Saudi-Arabien noch hinter uns gefahren. Die haben es komplett mit Updates herumgerissen. Sie haben quasi ein B-Auto gebracht, was ziemlich beeindruckend ist», sagte Hülkenberg. Er stellt deshalb klar: «Das muss unser Vorbild sein. Die Ingenieure und die Aerodynamiker sind da natürlich in der Verantwortung, da etwas zu finden und etwas zu machen».

Auch Sky-Experte Ralf Schumacher sagt klar: «Bei Haas muss jetzt dringend was passieren!»

Passiert auch bei Hülkenberg was? Für ihn «wäre jede Option besser als Haas», so Schumacher in seiner Kolumne. «Man hat den Eindruck von außen, dass in den anderen Teams mehr Potenzial steckt. Bei Williams wird beispielsweise viel Geld investiert und dort ist neuer Schwung reingekommen, aber auch bei Alpha Tauri. Bei Haas hat man dagegen den Eindruck, dass Stillstand herrscht.» Und der ist bekanntlich Rückschritt, vor allem in der Formel 1, wenn alle anderen Schritte nach vorne machen.

Deshalb steckt Hülkenberg in einem kleinen Dilemma. Eine Bestätigung bei Haas für 2024 ist im Grunde nur noch Formsache. Doch die Frage stellt sich natürlich, ob der Deutsche ein weiteres Jahr Stillstand erleben möchte.

Ein neues Cockpit zu finden sei für Hülkenberg aber nicht einfach, so Schumacher. «Er hat so ein bisschen das Image, dass er ein perfekter Qualifyer ist, aber im Rennen das Potenzial nicht so ganz ausschöpfen kann und deshalb möchte er unbedingt ein gutes Rennauto haben. Ich glaube, da hadert er jetzt grade so ein bisschen mit, dass er nicht die Möglichkeit hat, das zu beweisen. Ich finde trotzdem: Er macht einen super Job.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2