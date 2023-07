Belgien-GP im TV: Der nächste Sprint wartet schon

Die Formel 1 fährt am Wochenende in Belgien

Die Formel 1 erlebt in Spa den nächsten Sprint der aktuellen Saison. Das bedeutet, dass es wieder einen neuen Zeitplan gibt. Hier findet Ihr alle Infos zu den TV-Übertragungen.

Bevor sich die Formel 1 in die Sommerpause verabschiedet, wird am Wochenende im Rahmen des Belgien-GP in Spa noch einmal ein Sprint ausgetragen.

Bedeutet: Am Freitag steigt bereits das Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag, der Samstag steht mit dem Shootout und dem Kurz-Rennen ganz im Zeichen des Sprints.

Acht Sprints sind bislang ausgetragen worden, fünf Mal triumphierten Fahrer von Red Bull Racing, drei Mal von Mercedes. Sprint-König ist Max Verstappen mit immerhin fünf Siegen.

Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Setzt Verstappen seine Dominanz fort? Kann Mercedes mal wieder einen Sprint gewonnen, oder Ferarri gar zum ersten Mal? Wie die einzelnen Sessions übertragen werden, haben wir erneut in einer Übersicht zusammengestellt.

