Nico Rosberg: Daniel Ricciardo mit unnötigem Druck

Daniel Ricciardo ist zurück als Stammfahrer, und sein Comeback verlief in Ungarn mit Platz 13 zufriedenstellend. Nico Rosberg merkt aber an, dass sich der Australier unnötigen Druck macht.

Daniel Ricciardo ist zurück! Im AlphaTauri hatte der Australier am Wochenende in Ungarn seinen Teamkollegen Yuki Tsunoda im Griff und fuhr einen respektablen 13. Platz ein.

Seine Bilanz: «Das ganze Wochenende ist positiv, ich habe gemerkt, was mir alles gefehlt hat im vergangenen halben Jahr, und ich habe tüchtig Selbstvertrauen getankt.»

Ricciardo weiter: «Gut ist: Ich konnte 70 Rennrunden fahren und sehr viel über dieses Auto lernen. Ich habe mir an diesem Wochenende sehr viele Details gemerkt, die ich beim kommenden GP-Wochenende in Belgien besser machen will. Dennoch ist mein Fazit positiv.»

Ex-Weltmeister Nico Rosberg freutz sich, dass Ricciardo nach seiner Pause wieder in der Startaufstellung steht. «Wir sind alle begeistert, ihn zurück zu haben», sagte Rosberg. «Er ist eine großartige Persönlichkeit, einer der besten Rad-an-Rad-Racer da draußen.»

Er erinnert sich an gemeinsame Zeiten und Duelle: «Wenn ich in den Rückspiegel geschaut habe, war [Ricciardo] einer der letzten, die ich dort sehen wollte, zusammen mit Max Verstappen, also ist es großartig, ihn zurück zu haben.»

Kritik gab es von Rosberg trotzdem. Denn Ricciardo hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er den Platz neben Max Verstappen bei Red Bull Racing haben möchte. Das sollte natürlich das Ziel sein, doch Rosberg hätte das anders kommuniziert. «Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass es unnötig ist, dass Daniel so deutlich macht, dass er hier ist, um zurück ins Red-Bull-Team zu kommen. Es ist ein unnötiger zusätzlicher Druck, den er sich selbst auferlegt hat», sagte Rosberg.

Er hätte es nicht so gemacht, betonte er. «Ich hätte das ein bisschen anders gehandhabt und es ein bisschen heruntergespielt.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2