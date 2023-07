Lando Norris: Seitenhiebe gegen Lewis Hamilton

Nach seinem zweiten Platz beim Ungarn-GP konnte sich Lando Norris ein paar Seitenhiebe gegen Lewis Hamilton nicht verkneifen. Dabei stand die Frfage im Vordergrund: Wer ist die zweite Kraft?

Lando Norris konnte sich nach seinem zweiten Platz beim Ungarn-GP und der erneut starken Performance von McLaren ein paar Seitenhiebe nicht verkneifen. Der 23-jährige Brite ließ es sich nicht nehmen zu betonen, dass der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton nicht wisse, wie es sei, im hinteren Teil des Feldes zu fahren.

Damit verwies Norris auf die Schwierigkeiten von McLaren zu Beginn der Saison, als der Traditionsrennstall chancenlos war. «Samstag beklagte sich Lewis darüber, wie schwierig es sei, außerhalb der ersten Position ins Ziel zu kommen», sagte Norris in der Pressekonferenz nach dem Rennen.

«Versuche einmal, auf den Plätzen 19 und 20 zu fahren. Das hat er in seinem Leben noch nie gemacht. Das ist das einzige, was Lewis in der Formel 1 noch nicht gemacht hat«, so Norris.

Daneben bestand Norris darauf, dass das McLaren-Auto nicht schneller als der Mercedes ist. Auch wenn sein Teamkollege Oscar Piastri und er nach dem Start an Hamilton vorbeiziehen und Norris ihn im weiteren Verlauf auch deutlich hinter sich halten konnte.

«Mercedes stand hier letztes Jahr auf der Pole, und ihr Auto war ziemlich gut», sagte er. «Ich weiß, dass Lewis sich oft darüber beschwert, wie toll unser Auto ist und wie schlecht ihres ist, aber sie haben kein schlechtes Auto. Und das haben sie die ganze Saison über nicht...»

Er sieht zwischen beiden Teams einen «ziemlichen Gleichstand. Wenn man sich den Reifenabbau ansieht, ist Mercedes viel, viel besser als wir. Das war schon immer so», so Norris.

Am Samstag im Qualifying sei Mercedes mit Hamilton um einiges schneller gewesen, betonte Norris, «also bin ich derjenige, der sagt: Nein, (wir sind nicht schneller). Ich glaube, dass Mercedes sehr nahe dran ist, aber es ist eng».

Denn, so Norris, «wenn Lewis in Kurve 2 vorne geblieben wäre, hätten sie uns geschlagen, und ich würde wahrscheinlich gar nicht auf dem Podium stehen. Und dann würde man sagen, 'Mercedes ist schneller'. Aber nur weil ich ihn überholt habe, denkt man, McLaren sei schneller. Es ist sehr eng. Sie machen einen guten Job. Aber auch McLaren. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben einen hervorragenden Job gemacht.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2