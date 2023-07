Hülkenberg: So sieht die Herangehensweise in Spa aus

Nico Hülkenberg hofft in Belgien mit Sprint und Hauptrennen auf ein Erfolgserlebnis. Der Deutsche erklärt, warum er Spa liebt und wie er das Wochenende angeht.

Das letzte Rennen vor der Sommerpause führt das Haas-Team zum Großen Preis von Belgien ins legendäre Spa-Francorchamps. Wie warst du auf deine erste Erfahrung in Spa in einem Formel-1-Auto vorbereitet - wie war es, und wie verfeinerst du jetzt als erfahrener Fahrer deine Herangehensweise an die Strecke?

Ich denke, ich war vorbereitet, weil es normalerweise im September stattfindet und man dann schon einen großen Teil des Rennkalenders hinter sich hat. Als ich 2010 ein Rookie war, war es also nicht eines meiner ersten Rennen. Spa ist eine der großen, kultigen Strecken mit einem großartigen Layout, das in die Natur eingebettet ist, mit all den tollen Höhenunterschieden. Sie hat einen schönen Fluss, wie eine Achterbahn, und mir persönlich gefällt es dort sehr gut. In diesem Jahr findet das Rennen zum ersten Mal vor der Sommerpause statt und nicht danach.

Der Große Preis von Belgien ist nicht nur eine der am schwierigsten zu meisternden Strecken im Kalender, sondern wird in dieser Saison auch zu einem Sprintrennen. Wie viel kannst du vorbereiten, bevor der VF-23 zum ersten Mal die Garage verlässt, und was ist der wichtigste Punkt auf deinerTo-Do-Liste des einzigen Trainings am Freitagmorgen?

Es stimmt, eine Stunde statt drei Stunden Training zu haben, ist sehr wenig Zeit. Das ist aber für alle gleich und macht es nur schwieriger, weil man weniger Dinge ausprobieren und testen kann. Es ist wichtig, eine gute Ausgangssituation zu haben, aber ansonsten ist die Herangehensweise sehr ähnlich. Wir müssen unsere Zeit maximieren, ein paar gute Runs hinbekommen und als Fahrer Vertrauen in das Auto gewinnen und uns innerhalb einer Stunde so gut wie möglich einfinden.

Worauf freust du dich während Pause im August am meisten, und auf welche Meilensteine freust du dich, wenn die Formel 1 Ende nächsten Monats wieder losgeht?

Ich freue mich natürlich darauf, ein paar Wochen lang keine Fragen beantworten zu müssen! Eine kleine Auszeit, mit Urlaub, Erholung, Entspannung und der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison. Singapur steht bald vor der Tür, das ist eines der anstrengendsten Rennen des Jahres, also eine Kombination aus allem.