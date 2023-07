Jordan: Oscar Piastri Kandidat für Red Bull Racing

Sollte sich Red Bull Racing von Sergio Pérez trennen, hat Eddie Jordan einen geeigneten Nachfolger im Blick. Auch, weil es gewisse Verbindungen hinter den Kulissen gibt.

Ralf Schumacher glaubt, dass die Tage von Sergio Pérez bei Red Bull Racing gezählt sind. «Nach zahlreichen Patzern in den vergangenen Wochen ist nach dem Crash im ersten Freien Training in Ungarn wieder massiv Kritik eingeprasselt. Das Problem bei Pérez ist die Konstanz. Er hat zu viele Schwankungen und ist vielleicht auch mental nicht stabil genug. Er ist einfach zu weit weg von Max und für mich sind seine Tage bei Red Bull gezählt«, schrieb Ralf Schumacher in seiner Sky-Kolumne.

Der Vertrag von Pérez läuft noch bis einschließlich 2024. Klar ist: Spätestens danach dürfte es einen Nachfolger geben. Der frühere Teamchef Eddie Jordan bringt einen Kandidaten ins Spiel: Oscar Piastri.

Der McLaren-Rookie liefert eine starke Rookie-Saison ab, er konnte 27 Punkte einfahren, wurde zuletzt in Ungarn Fünfter.

«Dieser junge Kerl haut mich ziemlich um. Er wäre einer der ersten Fahrer, auf die ich schauen würde, wenn es in Zukunft um Herausforderer für Max Verstappen geht», sagte Jordan im «talkSPORT»-Gespräch.

Es gibt neben dem Können aber noch einen weiteren Faktor, den Jordan ins Spiel bringt: Ex-Red-Bull-Fahrer Mark Webber ist der Manager des Top-Talents. Daher glaubt Jordan: «Wenn ein Platz bei Red Bull verfügbar ist, seid nicht überrascht, wenn er [Piastri] in Zukunft genannt wird.»

Jordan ist überzeugt, dass «mein alter Kumpel und TV Partner Mark nicht lange fackeln wird. wenn es bei Oracle Red Bull Racing einen Wechsel gibt!»

Ganz abgesehen von den Verbindungen hinter den Kulissen ist Jordan sehr angetan von Piastri. «Er war vorher, vielleicht mit Ausnahme einer Junior-Serie, noch nie auf dieser Strecke. Und dass er dann rauskommt und im Qualifiying und Rennen so eine Leistung zeigt und gegen Max fährt ... passt gut auf, wohin es ihn ziehen wird, denn ich sehe hier große Star-Qualitäten», so Jordan.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2