Zeitplan Belgien-GP: Wer erobert Schumis Wohnzimmer?

Die Königsklasse tritt in Belgien an. Spa war stets das Wohnzimmer von Michael Schumacher, der Deutsche ist und bleibt Rekordsieger. Hier der komplette Zeitplan.

Wenn die Formel 1 am Wochenende in Belgien fährt, dann werden viele Fans an Michael Schumacher denken, denn die Legende hat in Spa sechs Mal gewonnen. Der siebenmalige Weltmeister ist damit Rekordsieger auf dem Ardenenn-Kurs.

Kann Schumacher den Rekord in naher Zukunft verlieren? Danach sieht es aktuell nicht aus.

Hinter Schumacher folgt Ayrton Senna mit fünf Siegen, dahinter liegen Jim Clark, Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton mit je vier Erfolgen. Mercedes-Superstar Hamilton hat aber mit seinem Silberpfeil zu kämpfen, ein Sieg in Spa wäre eine Überraschung.

Stattdessen reist Seriensieger Max Verstappen als Favorit nach Belgien, der Niederländer hat neun der elf Saisonrennen gewonnen, dazu sieben in Serie. Er steht allerdings bislang erst bei zwei Siegen in Spa.

Hier der komplette Zeitplan fürs GP-Wochenende von Belgien.

Zeitplan Grosser Preis von Belgien

Donnerstag, 27. Juli

09.00–11.45 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.15–13.45 Uhr: F2 System-Checks

13.45–14.00 Uhr: Pisteninspektion

14.00–15.00 Uhr: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.35 Uhr: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–15.35 Uhr: Filmaktivitäten

15.40–15.55 Uhr: F1 Digital Start Stop Challenge

16.00–18.00 Uhr: Charity Pit Lane Walk

18.00–20.00 Uhr: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–20.00 Uhr: F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo

Freitag, 28. Juli

09.20–09.35 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.55–10.40 Uhr: Training Formel 3

11.05–11.50 Uhr: Training Formel 2

12.00–13.00 Uhr: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–13.00 Uhr: Paddock Club Track Tour

12.30–12.50 Uhr: Historische F1-Autos Demonstration

12.50–13.05 Uhr: Filmaktivitäten

13.05–13.20 Uhr: Pisteninspektion

13.30–14.30 Uhr: Erstes Training Formel 1

15.00–16.00 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

15.00–15.30 Uhr: Qualifying Formel 3

15.55–16.25 Uhr: Qualifying Formel 2

16.35–16.45 Uhr: Pisteninspektion

17.00–18.00 Uhr: Qualifying Formel 1

18.00–18.30 Uhr: Pressekonferenz Formel 1

18.30–19.15 Uhr: Training Porsche Supercup

19.40–20.10 Uhr: Paddock Club Track Tour

19.40–20.10 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

Samstag, 29. Juli

09.15–09.30 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.00–10.45 Uhr: Sprintrennen Formel 3 (15 Runden oder 40 Minuten)

10.55–11.25 Uhr: Formel 1 Boxenstopptraining

10.55–11.35 Uhr: Paddock Club Track Tour

10.55–11.35 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–12.44 Uhr: Sprint Shootout Formel 1

13.00–13.10 Uhr: Filmaktivitäten

13.45–14.35 Uhr: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten)

15.00–15.30 Uhr: Qualifying Porsche Supercup

15.40–15.50 Uhr: Pisteninspektion

16.30–17.00 Uhr: Sprintrennen Formel 1 (15 Runden oder 60 Minuten)

17.00–17.30 Uhr: Pressekonferenz Sprint

17.20–17.30 Uhr: Filmaktivitäten

17.30–17.50 Uhr: Historische F1-Autos Demonstration

17.45–18.30 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20 Uhr: Paddock Club Track Tour

18.10–19.30 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.30–19.30 Uhr: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto

Sonntag, 30. Juli

07.40–07.55 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20 Uhr: Hauptrennen Formel 3 (18 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05 Uhr: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20 Uhr: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten)

12.25–12.45 Uhr: Historische F1-Autos Demonstration

12.45–13.45 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

12.45–13.15 Uhr: Paddock Club Track Tour

12.50–13.20 Uhr: Fahrerparade

13.30–13.45 Uhr: Filmaktivitäten

13.50–14.00 Uhr: Pisteninspektion

14.46–14.48 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)