Tost: «Habe Mick Schumacher noch nicht aufgegeben»

Als Ersatzfahrer von Mercedes wartet Mick Schumacher weiter auf eine Chance für 2024. AlphaTauri-Teamchef Franz Tost rät ihm, dabei nicht wählerisch zu sein.

Bei AlphaTauri war für Mick Schumacher vor der Saison kein Platz. Auch wenn sich Teamchef Franz Tost für den Deutschen eingesetzt hatte. Auch in Zukunft sind die Türen für Schumacher bei AlphaTauri zu.

Tost findet es weiterhin schade, dass Schumacher nur auf der Ersatzbank sitzt. «Ich bedauere es, dass Mick nicht in der Formel 1 ist, er hätte sich einen Sitz in der Formel 1 verdient», sagte Tost bei «sport.de».

Trotzdem: «Ich habe ihn noch nicht aufgegeben», so Tost, denn Schumacher habe gezeigt, «dass er in unteren Klassen Rennen und Meisterschaften gewinnen kann. Ich würde mich freuen, wenn er einen Sitz in der Formel 1 bekommt.»

Viele Optionen wird es für Schumacher nicht geben, und dann sollte Schumacher nicht wählerisch sein, so Tost. «Egal welches Team, wenn sich die Möglichkeit ergibt, muss er zugreifen. Er hat nicht die Möglichkeit, lange zu wählen.»

Tost bietet Schumacher seine Dienste an, «jederzeit, immer». Allerdings findet der Österreicher, dass der 24-Jährige bei seinem Landsmann Toto Wolff «guten Händen» ist. Der Mercedes-Teamchef sei «super gut vernetzt. Ich denke, dass er alles daran setzen wird, dass Mick früher oder später einen Sitz bekommen wird», sagte Tost.

