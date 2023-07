Lewis Hamilton (Mercedes): «Daran denke ich nicht»

​Auf dem Hungaroring eroberte Lewis Hamilton eine sensationelle Pole-Position. Im Rennen kam Mercedes auf den Boden der Tatsachen zurück. Was sich der Engländers fürs GP-Wochenende in Belgien ausrechnet.

Nico Rosberg bezeichnete es als einen «magischen Moment. Was Lewis Hamilton auf dem Weg zu seiner Ungarn-Pole Position gezeigt hat, das war mehr als nur Rennwagenfahren, das war Kunst.»

Lewis Hamilton errang in Ungarn seine erste Bestzeit in einer Formel-1-Quali seit Saudi-Arabien Anfang Dezember 2021. Aber der Mercedes-Star konnte aus seiner 104. Formel-1-Pole nicht den 104. Sieg in der Königsklasse machen.

Lewis am Sonntagabend im Fahrerlager des Hungarorings: «Das Rennen war die Rückkehr zur Realität. Und die heisst – wir sind nicht schnell genug. Schon in der Strategiesitzung am Sonntagmorgen hatten mir die Ingenieure vorgerechnet, dass ich im Renntrimm wohl eine halbe Sekunde pro Runde verlieren würde, gemessen an Max.»

«Ich wusste also, dass ich es letztlich nicht mit Verstappen aufnehmen kann. Aber ich hoffte natürlich, dass ich schnell genug sein würde, um mit den McLaren zu kämpfen. Leider waren auch die für uns zu schnell.»



Im Fahrerlager des Circuit de Spa-Francorchamps sagt der siebenfache Formel-1-Champion, angesprochen auf seine Chancen hier in Belgien: «Wir sind optimistisch. Es war eine tolle Erfahrung, wieder mal auf Pole stehen zu dürfen. Das hat gezeigt – dieses Auto hat Potenzial. Wir arbeiten hart daran, schneller zu werden. Wir wollen Platz 2 im Konstrukteurs-Pokal erringen, wir wollen die Lücke zu Red Bull Racing schliessen, und natürlich wollen wir Rennen gewinnen. Im Moment können wir mit RBR nicht mithalten, aber man sollte niemals nie sagen.»



Wie fasst Lewis die erste Saisonhälfte 2023 von Mercedes zusammen? Lewis: «Das war annehmbar. Wir waren beim Saisonbeginn nicht, wo wir sein wollten. Aber inzwischen haben wir viele Fortschritte gemacht. Und das nährt in mir die Hoffnung, dass es so weitergeht.»



Im Alter von nur 18 Jahren ist am 1. Juli 2023 der niederländische Rennfahrer Dilano van ’t Hoff gestorben, nach einem grauenvollen Unfall am Ausgang der Eau Rouge-Senke in einem Rennen der Formel Regional, bei schlechtem Wetter. Nun ist die Formel 1 auf dem gleichen Circuit de Spa-Francorchamps. Und das Wetter ist vergleichbar schlecht.



Hat Lewis Hamilton daher Bedenken in Sachen Sicherheit vor dem Hintergrund, dass das Wetter das ganze Wochenende schlecht bleiben soll? «An so etwas denke ich nicht, wenn ich in den Rennwagen steige. Ich habe Vertrauen in die Formel-1-Rennleitung, dass sie das Richtige tun wird, in welcher Situation auch immer.»



Müsste man gemäss Lewis die traditionsreiche Bahn ändern? Hamilton antwortet: «Ich mag die Strecke so wie sie ist. Und es liegt an anderen Leuten zu entscheiden, ob und wie man sie verändern müsste.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2