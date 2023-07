Fernando Alonso: «Eine ganz andere Herausforderung»

Fernando Alonso: «Ich freue mich aber darauf, so kurz nach dem Rennen in Budapest wieder ins Auto zu steigen»

Aston Martin-Star Fernando Alonso musste sich in Ungarn mit dem neunten Platz und zwei frischen WM-Punkten begnügen. Umso mehr freut er sich über die Gelegenheit, in dieser Woche gleich wieder Gas zu geben.

Für Fernando Alonso verlief das Rennwochenende auf dem Hungaroring nicht wie erwünscht. Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team war im Qualifying zum Ungarn-GP der Achtschnellste, nach 70 Rennrunden kreuzte er die Ziellinie als Neunter, 4,636 sec hinter seinem Landsmann Carlos Sainz im Ferrari. Gleich hinter ihm ergatterte sein Teamkollege Lance Stroll noch den letzten Punkterang.

«Wir hatten nicht das einfachste Wochenende in Budapest und der neunte Platz war das Maximum, das wir am Sonntag mit insgesamt drei Punkten für das Team erreicht haben», sagt der Asturier rückblickend. Und angesichts des anstehenden Rennens auf dem Circuit de Spa-Francorchamps fügt er an: «Als Nächstes steht Belgien an, und wir hatten ein paar Tage Zeit, um die Ergebnisse aus Ungarn zu analysieren.»

«Die Highspeed-Strecke ist eine ganz andere Herausforderung als der Kurs von Budapest, und ich bin schon immer gerne in Spa gefahren», weiss Alonso, und betont: «Wir freuen uns auf diese Herausforderung und hoffen, dass wir an diesem Wochenende mit einem starken Ergebnis zurückschlagen können.»

«Es ist ein weiteres Sprint-Wochenende hier, so dass wir nur ein Training vor dem Qualifying haben, um alles zu optimieren. Das ist für alle Teams eine schwierige Aufgabe, zumal das Wetter alles noch erschweren wird», erklärt der 32-fache GP-Sieger, der auch gesteht: «Ich freue mich aber darauf, so kurz nach dem Rennen in Budapest wieder ins Auto zu steigen.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2