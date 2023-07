Belgien-GP: So wichtig ist der Formel-1-Motor

Auf dem belgischen Highspeed-Rundkurs in den Ardennen ist die Motorleistung besonders wichtig. Welche Herausforderungen die Antriebseinheiten meistern müssen, erklärt Ferrari-Ingenieur Thierry Baritaud.

Nachdem die GP-Stars das Wochenende auf dem kurvenreichen Hungaroring hinter sich gebracht haben, steht mit dem Circuit de Spa-Francorchamps eine ganz neue Aufgabe für die Ingenieure und Piloten auf dem Programm. Thierry Baritaud, der bei Ferrari das Team leitet, das sich mit der Energierückgewinnung und dem Turbo befasst, weiss: «Während die Motorleistung beim Ungarn-GP keinen so grossen Einfluss auf die Rundenzeit hatte und sich die Belastung des Triebwerks im Rahmen hielt, ist der Motor auf der belgischen Strecke ein entscheidender Faktor.»

«Dies liegt an der Streckencharakteristik des Highspeed-Rundkurses, eine effiziente Energierückgewinnung ist auf der knapp sieben Kilometer langen Strecke sogar besonders wichtig, denn es gibt mehrere Abschnitte, bei denen mit voller Leistung gefahren wird. In diesen kommt der elektrische Generator für die kinetische Energierückgewinnung an ihre Grenzen, sie hat Mühe, die 120 kW bis zum Ende der Geraden zu entfalten», erläutert der Ferrari-Ingenieur.

«Diejenigen ERS- und Turbosysteme, die am besten in der Lage sind, mehr von dieser Energie abzurufen, werden einen deutlichen Vorteil haben, und eine modifizierte ERS-Einsatzstrategie kann die Leistung des Autos für mehrere Runden steigern», erklärt der Franzose weiter.

«Sowohl der Verbrennungsmotor als auch der Turbo müssen die langen Volllast-Strecken bewältigen, wenn sie hohe Temperaturen erreichen, während die Batterie durch die lange Entladung auf dem Abschnitt von Eau Rouge nach Les Combes belastet wird», betont der 65-Jährige, der vor 23 Jahren bei der Scuderia aus Maranello anheuerte und seither verschiedene Rollen bekleidet hat.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2