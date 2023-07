Adrian Newey warnt: «Dann sind wir eingeschlafen»

​Der Engländer Adrian Newey, bester Formel-1-Techniker der letzten dreissig Jahre, sieht die gegenwärtige Erfolgsserie von Red Bull Racing mit Argwohn. Er warnt davor, sich in falsche Sicherheit zu wiegen.

Elf Rennen 2023, elf Siege für Red Bull Racing. Zusammen mit dem WM-Finale von Abu Dhabi 2022 hat RBR nun zwölf Grands Prix in Folge gewonnen und damit den 35 Jahren alten Rekord von McLaren aus dem Jahre 1988 gebrochen. Damals konnten Ayrton Senna und Alain Prost für den englischen Traditionsrennstall elf Mal in Serie gewinnen.

Adrian Newey, erfolgreichster Formel-1-Techniker der letzten dreissig Jahre, sagt im Podcast F1 Nation: «Ein Wahnsinnslauf, den wir da haben. Das hätten wir uns vor der Saison 2023 nie träumen lassen. Das spricht Bände über die Qualität dieses Rennstalls und über das hohe Niveau in Sachen Qualitätskontrolle und Standfestigkeit.»

Aber bei aller Freude über die Führung in der Fahrer-WM mit Max Verstappen (110 Punkte vor Sergio Pérez) und im Konstrukteurs-Pokal (229 Punkte Vorsprung auf Mercedes-Benz) bleibt der 64-jährige Brite argwöhnisch. Denn er hat nicht vergessen, was 1999 passiert ist.

Newey blickt zurück: «Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Ich kann mich an 1999 erinnern, da waren wir damals bei McLaren mit Mika Häkkinen in WM-Führung, dann kam Silverstone, und Ferrari-Ass Michael Schumacher zog sich Beinbrüche zu. Daraufhin sind wir eingeschlafen. Auf einmal ging es in Sachen WM-Entscheidung bis zum letzten Rennen, und prompt haben wir den Konstrukteurs-Pokal an Ferrari verloren.»



«Für mich war das eine Lektion, die ich nicht vergessen habe. Egal, wie stark du im Moment bist oder wie gross der Vorsprung in der WM ist, du musst immer am Ball bleiben und darfst keinen Moment nachlassen – bis der Titel unter Dach und Fach ist.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2