Belgien-GP: ServusTV zeigt das Sprint-Wochenende live

Vor der Formel-1-Sommerpause messen sich die GP-Stars an diesem Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. ServusTV überträgt die Sessions des GP-Wochenendes in Belgien live.

Oft war am Ungarn-Wochenende von einer Annäherung des Feldes an WM-Leader Max Verstappen die Rede gewesen, im Rennen selbst sah man davon dann relativ wenig. Mehr als 33 Sekunden fuhr der im Qualifying noch von Lewis Hamilton geschlagene Niederländer auf den zweitplatzierten Lando Norris heraus, der bisher grösste Vorsprung des Jahres.

«Budapest war eine einzige Machtdemonstration», sagt ServusTV-Experte Christian Klien. «Auf eine Runde sind die anderen vielleicht etwas herangekommen, allerdings hat sich Red Bull Racing das ganze Wochenende auf die Rennabstimmung konzentriert. Das Team hat alle Karten in der Hand, die WM hat Max eigentlich schon gewonnen», ist er sich sicher.

Dahinter würden sich die Verfolger abwechseln. «Momentan ist McLaren die zweite Kraft, aber das ändert sich von Wochenende zu Wochenende. Man sieht auch, dass es mit dem neuen Reglement möglich ist, Fortschritte zu erzielen», sagt der Österreicher. Und ganz so eindeutig werde es wohl nicht weitergehen, meint der Hohenemser: «Red Bull Racing wird zeitnah den Fokus auf das 2024er-Auto richten, dazu kommen ihre reduzierten Windkanal-Zeiten.»

Noch liegt aber selbst der häufig kritisierte Sergio Pérez auf dem zweiten Rang in der WM-Wertung der Fahrer, was jedoch auch den zuletzt eher mauen Resultaten von Fernando Alonso geschuldet ist. «Aston Martin hat auf die Spitzenreiter keine Zeit verloren, der Abstand zu Red Bull Racing ist gleich geblieben», erklärt Klien. «Die anderen sind aber vorbeigezogen und plötzlich ist man nur mehr die fünfte Kraft.»

Wie schon in Silverstone war McLaren am Hungaroring am dichtesten an der Spitze dran, Mercedes sieht der 49-fache Grand-Prix-Starter aber zumindest auf Augenhöhe. «Beide Teams sind auf dem gleichen Niveau. Lewis hat vor allem gegen Ende des Rennens ein sehr gutes Tempo gehabt. Wenn er den Start nicht verhaut, sind sie gleichauf.» Ferrari habe wiederum ein unglückliches Bild abgegeben. «Charles Leclerc hatte einen schlechten Boxenstopp und bekam noch eine 5-sec-Strafe aufgebrummt. Aber auch sein Tempo war in Ordnung.»

Sprint bringt besondere Herausforderung

In Spa-Francorchamps wird nun die zweite Saisonhälfte eingeläutet. Dass der belgische Grand Prix wieder um seinen Platz im Kalender zittern muss, liegt weniger an den tragischen Unfällen von Nachwuchspilot Dilano van ’t Hoff vor wenigen Wochen und Formel-2-Talent Anthoine Hubert in der Saison 2019, als an der Finanzmacht arabischer Veranstalter, will Klien wissen.

«Inzwischen hat Liberty Media aber, glaube ich, erkannt, dass man solche Klassiker braucht. Es wurde auch viel in Sicherheit, Tribünen und Boxen investiert.» Bei den Fahrern stehe die spektakuläre Ardennen-Achterbahn ohnehin hoch im Kurs. «80 Prozent bezeichnen Spa als ihre Lieblingsstrecke.»

Prognostizierter Regen und die mit 7.004 Metern längste Runde im WM-Fahrplan könnten beim nach Spielberg zweiten Sprint-Wochenende der Saison ein geringeres Verkehrsaufkommen ergeben als über die Kurzdistanz üblich. «Die Problematik besteht eher darin, das Auto nach dem ersten freien Training nicht mehr ändern zu können. Wer am Freitag daneben greift, hat ein schwieriges Wochenende.»

Kann Williams überraschen?

Das Wetter sollte jedenfalls zusätzliche Würze in den Grand Prix bringen. «Bei Regen relativieren sich die Kräfteverhältnisse, weil der Fahrer in den Mittelpunkt rückt», so Klien, für den dennoch kein Weg am Titelverteidiger vorbeiführt. «Max liebt die Strecke und ist bei Nässe der Beste.» Aufgrund des geringen Abtriebs rechnet der ServusTV-Experte auch wieder mit den in schnellen Kurven besonders flotten McLaren. Aber nicht nur: «Ich traue auch Williams eine Überraschung zu.»

Rund um die Rennaction zeigt ServusTV ein grosses Porträt von Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Andrea Schlager und Christian Klien melden sich direkt vom Circuit de Spa-Francorchamps, Patrick Laub begibt sich in der Boxengasse auf Stimmenfang. Und Kommentar und Analysen liefern Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle.

