Zeitplan Belgien-GP: Wenig Spielraum für Regen-Chaos

​Circuit de Spa-Francorchamps am Freitagmorgen: hartnäckiger Nieselregen. Die belgischen Meteorologen glauben: Es wird schlimmer, bevor es besser wird. Der Zeitplan in Belgien bietet wenig Spielraum.

Die gute Nachricht vorweg: Die Wetterprognose für den Grossen Preis von Belgien ist etwas weniger grimmig als noch vor wenigen Tagen. Das ist wichtig, denn viel Spielraum zum Verschieben von Trainings und Rennen hat die Rennleitung nicht – wegen des stattlichen Rahmenprogramms.

Das Training zur Formel 3 fand bei Nieselregen statt, kurz nach 11.00 Uhr gingen dann die Formel-2-Rennwagen auf die nasse Bahn, unter gleich misslichen Bedingungen.

Fürs erste Training der Königsklasse heute 28. Juli (13.30 bis 14.30 Uhr) sagen die Meteorologen: Schauer und Gewitter, mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, zum späteren Nachmittag (Quali fürs Rennen ab 17.00 Uhr) steigend.

Keine Verbesserung am 29. Juli: Sprint-Quali (ab 12.00 Uhr) mit 40-prozentiger Regenwahrscheinlichkeit, die nimmt am Nachmittag zu auf 90 Prozent, wenn der 15 Runden lange Sprint losgehen soll (16.30 Uhr).



Aus derzeitiger Sicht der freundlichste Tag: Sonntag. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt auf 20 Prozent, es soll bedeckt bleiben, die Temperatur wird knapp unter 20 Grad bleiben. Aber das Rennen, so die belgischen Meteorologen, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auf trockener Bahn stattfinden können.





Zeitplan Grosser Preis von Belgien

Freitag, 28. Juli

11.05–11.50 Uhr: Training Formel 2

12.00–13.00 Uhr: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–13.00 Uhr: Paddock Club Track Tour

12.30–12.50 Uhr: Historische F1-Autos Demonstration

12.50–13.05 Uhr: Filmaktivitäten

13.05–13.20 Uhr: Pisteninspektion

13.30–14.30 Uhr: Erstes Training Formel 1

15.00–16.00 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

15.00–15.30 Uhr: Qualifying Formel 3

15.55–16.25 Uhr: Qualifying Formel 2

16.35–16.45 Uhr: Pisteninspektion

17.00–18.00 Uhr: Qualifying Formel 1

18.00–18.30 Uhr: Pressekonferenz Formel 1

18.30–19.15 Uhr: Training Porsche Supercup

19.40–20.10 Uhr: Paddock Club Track Tour

19.40–20.10 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk



Samstag, 29. Juli

09.15–09.30 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.00–10.45 Uhr: Sprintrennen Formel 3 (15 Runden oder 40 Minuten)

10.55–11.25 Uhr: Formel 1 Boxenstopptraining

10.55–11.35 Uhr: Paddock Club Track Tour

10.55–11.35 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–12.44 Uhr: Sprint Shootout Formel 1

13.00–13.10 Uhr: Filmaktivitäten

13.45–14.35 Uhr: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten)

15.00–15.30 Uhr: Qualifying Porsche Supercup

15.40–15.50 Uhr: Pisteninspektion

16.30–17.00 Uhr: Sprintrennen Formel 1 (15 Runden oder 60 Minuten)

17.00–17.30 Uhr: Pressekonferenz Sprint

17.20–17.30 Uhr: Filmaktivitäten

17.30–17.50 Uhr: Historische F1-Autos Demonstration

17.45–18.30 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20 Uhr: Paddock Club Track Tour

18.10–19.30 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.30–19.30 Uhr: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 30. Juli

07.40–07.55 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20 Uhr: Hauptrennen Formel 3 (18 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05 Uhr: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20 Uhr: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten)

12.25–12.45 Uhr: Historische F1-Autos Demonstration

12.45–13.45 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

12.45–13.15 Uhr: Paddock Club Track Tour

12.50–13.20 Uhr: Fahrerparade

13.30–13.45 Uhr: Filmaktivitäten

13.50–14.00 Uhr: Pisteninspektion

14.46–14.48 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2