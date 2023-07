Daniel Ricciardo: «Denkst im Auto nicht an Tragödien»

Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ereignen sich immer wieder tragische Unfälle, zuletzt verlor Dilano van ’t Hoff am 1. Juli sein Leben auf dem Traditionskurs. Die Fahrer kennen das Risiko, sagt Daniel Ricciardo.

Im jungen Alter von 18 Jahren verlor Dilano van ’t Hoff bei einem Unfall am 1. Juli sein Leben. Der junge Niederländer wurde Opfer eines tragischen Massen-Crashs in der Nachwuchsklasse Formula Regional, der sich im Bereich der berüchtigten Eau-Rouge-Senke ereignete.

Der Unfall erinnerte stark an jenen, der sich am 31. August 2019 in der Formel 2 ereignet hatte. Damals verlor der französische Nachwuchsstar Anthoine Hubert sein Leben. Dass die Strecke besonders im Regen gefährlich ist, wissen auch die Formel-1-Stars.

AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo sagte in seiner Presserunde am Circuit de Spa-Francorchamps dazu: «Als Rennfahrer ist dir das Risiko schon in jungen Jahren bewusst. Wir wissen seit jeher, dass dieser Sport immer noch gefährlich ist.»

«Natürlich ist das Rennfahren im Verlauf der Jahre sehr viel sicherer geworden, aber es bleibt ein Restrisiko. Wir wissen das und haben gelernt, damit zu leben. Wenn sich solche Unfälle ereignen, erinnern sie an die Gefahren, die im Verlauf der Jahre in den Hintergrund rücken. Aber im Auto denkst du nicht an diese Tragödien, als Fahrer darfst du das nicht, wenn du das Auto am Limit bewegst», betonte der Australier.

