Williams: Pat Fry übernimmt Rolle des Technikchefs

Im Fahrerlager des Circuit de Spa-Francorchamps ist durchgesickert: Alpines Technikchef Pat Fry wird das Werksteam der Franzosen verlassen, um die gleiche Rolle beim Williams-Team zu übernehmen.

Noch haben Alpine und Williams den Wechsel von Alpines Technikchef Pat Fry nicht bestätigt, doch die entsprechende Mitteilung soll am heutigen Freitag veröffentlicht werden. Der Brite wird demnach Ende Jahr zum Williams-Team wechseln, um dort die Rolle des Technikchefs zu übernehmen.

Der 59-Jährige wird damit Nachfolger von Francois-Xavier Demaison, der Williams bereits im Dezember verlassen hat. Der neue Teamchef James Vowles machte von Anfang an klar, dass die Suche nach einem neuen Technikchef und einem neuen Aerodynamik-Verantwortlichen oberste Priorität hat, auch wenn er betonte, dass er sich Zeit lassen und abwarten werde, bis der richtige Kandidat zur Verfügung stehe.

Fry stiess zu Beginn der Saison 2020 ein zweites Mal zum Team aus Enstone. Er begann seine Formel-1-Karriere 1987 beim damaligen Benetton-Team, bei dem er an der aktiven Aufhängung arbeitete und zuletzt als Renningenieur tätig war.

Er stiess 1993 zu McLaren, als Ayrton Senna noch beim Team in Woking war. Er arbeitete an der aktiven Aufhängung, bevor diese verboten wurde, und wechselte erneut in die Rolle des Renningenieurs, in den Jahren 2005, 2007 und 2009 war er als Chefingenieur für die Formel-1-Fahrzeuge aus Woking verantwortlich.

2010 wechselte er zu Ferrari als Assistent des technischen Direktors und durchlief dort eine Reihe von Positionen, darunter die des leitenden Ingenieurs an der Strecke und des Chassis-Direktors. Er verliess das Team jedoch am Ende der schwierigen Saison 2014, in der die Hybrid-Motoren zum ersten Mal zum Einsatz kamen.

Fry verbrachte die Saison 2016 als technischer Berater für Manor Racing, bevor er für eine kurze Zeit zu McLaren zurückkehrte, was aber immer als vorübergehendes Arrangement angesehen wurde. Seine Rückkehr nach Enstone und zum damaligen Renault-Team wurde im November 2019 angekündigt. Es wird davon ausgegangen, dass er vorerst noch bei Alpine weiterarbeitet.

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2