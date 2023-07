Formel-1-Kommission: Heizdecken-Verbot verschoben

© LAT Die Kommission hat entschieden: Die Heizdecken werden auch 2024 eingesetzt

Die Formel-1-Kommission der FIA hat in einem Meeting am heutigen Freitag in Belgien mehrere Entscheidungen für die Zukunft gefällt. Dazu gehört auch die Entscheidung, auch 2024 noch Heizdecken einzusetzen.