Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Ich war zu aggressiv»

​Charles Leclerc wird zum Traditions-GP von Belgien von Pole losfahren: zweitschnellste Zeit hinter Verstappen, aber Max muss um fünf Ränge zurück. Der Ferrari-Fahrer über seine Chancen im Rennen.

Starke Darbietung von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc im Qualifying zum Grand Prix von Belgien. Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps erzielt der 25-jährige Monegasse die zweitschnellste Zeit und muss sich damit lediglich Max Verstappen geschlagen geben. Aber daraus wird am Sonntag die Pole-Position, denn Verstappen wird wegen Getriebewechsel um fünf Ränge zurückrücken.

Leclerc sagt nach seiner guten Leistung: «Es war heute ganz schwierig, eine gute Runde zusammenzusetzen. Du konntest dir in Sachen Grip nie ganz sicher sein, was dich in der folgenden Kurve erwartet.»

«Rückblickend bin ich im letzten Quali-Segment vielleicht zu früh auf die Bahn gegangen, aber ganz ehrlich – an die Zeit von Max wäre ich nicht herangekommen.»

«Und ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt hier sitze. Denn In Q2 setzte Kevin Magnussen sein Auto rechterhand in die Pistenbegrenzung und kam vor mir auf die Bahn zurück, das war haarig.»



«In den vergangenen Monaten habe ich viel an der Abstimmung des Autos gearbeitet für Mischverhältnisse. Denn ich fühlte mich bei solchen Bedigungen im Ferrari nicht wohl. Aber diese Arbeit beginnt sich nun bezahlt zu machen, denn heute lief alles gut. Ich war früher oft zu aggressiv. Daran habe ich gearbeitet. Aber nochmals – heute hätte es gegen Max ohnehin nicht gereicht.»



2019 stand Charles in Belgien ebenfalls auf dem besten Startplatz, dann hat er prompt seinen ersten Grand Prix gewonnen. Der Ferrari-Pilot sagt: «Ich glaube nicht, dass ich das am Sonntag wiederholen kann, denn ich habe zwei schnelle Autos von Red Bull Racing im Nacken. Aber wenn sich eine Chance bietet, dann werde ich sie mir nicht entgehen lassen.»





Qualifying, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,168 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,988

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,045

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:47,087

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:47,152

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:47,365

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,669

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,805

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:47,843

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:48,841

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:53,148

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:53,671

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:54,160

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:54,694

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,372

16. Alex Albon (T), Williams, 2:00,314

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 2:00,832

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:01,535

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 2:02,159

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 2:03,166