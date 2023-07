Lewis Hamilton: «Da verlieren wir eine Sekunde»

Lewis Hamilton drehte im Qualifying zum Belgien-GP die viertschnellste Runde, darf am Sonntag aber von Platz 3 losfahren. Der Mercedes-Star verriet danach, in welchem Streckenabschnitt er zulegen muss.

Lewis Hamilton und George Russell waren im Qualifying auf dem Circuit de Spa-Francorchamps am Freitagnachmittag mit unterschiedlichen Heckflügeln unterwegs. Ersterer hatte eine Low-Downforce-Version am Auto und blieb damit deutlich schneller als sein Teamkollege, der mit mehr Abtrieb fuhr. Am Ende fehlten dem siebenfachen Weltmeister 0,919 sec auf die Quali-Bestzeit von Max Verstappen, was für den vierten Platz reichte.

Wegen der Rückversetzung des WM-Leaders auf Position 6 (Getriebewechsel) wird Hamilton von Platz 3 losfahren dürfen. Der Brite schwärmte nach getaner Arbeit: «Diese Strecke ist einfach unglaublich. Es war sehr hektisch, denn die Bahn trocknete während des Qualifyings ab. Am Anfang war es noch richtig knifflig.»

«Ich versuchte einfach, das Beste herauszuholen, denn ich wusste, dass ich mit jeder Runde schneller sein würde. Deshalb rückten wir zu jeder Session gleich aus und das Team hat ganze Arbeit geleistet und schnell gearbeitet, um uns rauszuschicken», freute sich Hamilton.

Wie das Kräfteverhältnis im Rennen am Sonntag aussehen wird, wollte er nicht einschätzen. «Ich habe keine Ahnung, das werden wir herausfinden. Das Auto fühlte sich nicht schlecht an, nur im Mittelsektor war es schwierig, da habe ich eine Sekunde verloren. Wir müssen herausfinden, warum das so war und ob es einen Weg gibt, den Rückstand zu verringern», sagte der aktuelle WM-Vierte.

«Wir müssen uns offensichtlich weiter verbessern und ich werde alles geben, um auch am Samstag im Qualifying zum Sprint so gut wie diesmal abzuschneiden. Am Ende fehlte zwar viel Zeit auf die Runde von Max, aber ich bin wirklich zufrieden mit dem heutigen Ergebnis», beteuerte Hamilton ausserdem.

Qualifying, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,168 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,988

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,045

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:47,087

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:47,152

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:47,365

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,669

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,805

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:47,843

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:48,841

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:53,148

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:53,671

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:54,160

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:54,694

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,372

16. Alex Albon (T), Williams, 2:00,314

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 2:00,832

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:01,535

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 2:02,159

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 2:03,166