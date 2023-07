Charles Leclerc (Ferrari): «Bin sehr enttäuscht»

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete das Qualifying zum Sprint auf dem Circuit de Spa-Francorchamps hinter seinem Teamkollegen Carlos Sainz auf dem vierten Platz. Nach der Zeitenjagd ärgerte er sich über einen Fehler.

Im Qualifying zum Belgien-GP am Freitagnachmittag glänzte Charles Leclerc noch mit der zweitschnellsten Runde. Der Monegasse aus dem Ferrari-Team darf das zwölfte Rennen des Jahres sogar von der Pole in Angriff nehmen, weil Max Verstappen wegen eines Getriebewechsels, der das erlaubte Kontingent überschreitet, eine Strafversetzung um fünf Startplätze kassiert hat.

Im Qualifying zum Sprint am Samstagnachmittag musste sich Leclerc aber mit dem vierten Platz begnügen. Der Rennfahrer aus Monte Carlo konnte sich im Verlauf der Session zwar stetig verbessern: Im Q1 war er noch der Siebtschnellste und im Q2, das wegen des Crashs von Lance Stroll vorzeitig endete, belegte er den fünften Platz. Doch zufrieden war er nicht.

Denn Leclerc ist überzeugt: Er hätte viel besser abschneiden und sogar die Pole holen können. «Ich bin sehr enttäuscht, den wir hatten definitiv das Potenzial, um es auf die Pole zu schaffen. Aber ich habe auf meiner letzten Runde einen Fehler in der neunten Kurve gemacht», übte er sich in Selbstkritik.

Und der aktuelle WM-Siebte ergänzte: «Zum Glück konnte ich das Auto auf der Piste halten, aber ich habe dadurch etwa vier Zehntel verloren, deshalb ärgere ich mich so. Das hatte nichts mit dem Auto zu tun, es fühlte sich grossartig an. Und es hätte für die Pole gereicht, wäre mir dieser Fehler nicht unterlaufen. Abgesehen davon war meine letzte Runde wirklich gut. Es ist eine verpasste Chance, aber noch bleibt mir der Sprint und ich hoffe, dass ich da eine gute Leistung zeigen kann. Ich denke, es wird bei schwierigen Bedingungen über die Bühne gehen, mal schauen, was passieren wird.»

Sprint-Qualifying, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:49,056 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:49,067

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:49,081

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,251

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:49,389

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:49,700

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:49,900

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:49,961

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:50,494

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:55,742

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:57,687

12. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

13. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 2:00,568

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 2:00,951

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 2:01,079

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 2:01,430

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, ohne Zeit